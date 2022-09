MINT-Radweg auf Weg gebracht

Igersheim. Zum 80. Geburtstag von Dr. Manfred Wittenstein haben sich die Wittenstein SE und die Gemeinde Igersheim ein ganz besonderes, nachhaltiges Präsent einfallen lassen, das auch den Jubilar gleichermaßen erfreut und überrascht hat: Das Projekt MINT-Radweg Igersheim – Harthausen soll zeitnah umgesetzt werden. Der Gemeinderat nahm die Pläne einstimmig und durch die Reihe positiv zur Kenntnis. „MINT erlebt gerade eine Renaissance“, stellte Josef Gabel fest. „Eine gute Sache mit Alleinstellungsmerkmal.“

Die Idee, die hinter dem Projekt steckt, dürfte Dr. Manfred Wittenstein total schmecken – Technik zum Ausprobieren für Groß und Klein in der freien Natur mit dem Ziel, vor allem den Nachwuchs dafür zu begeistern, wie Ingrid Kaufmann-Kreußer ausführte.

„IKK“ betonte, dass mehrere wichtige Ziele erreicht werden könnten. Der Radweg (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) soll den alten und neuen Firmensitz von Wittenstein SE verbinden. Es sollen innovative Mitmachstationen mit hoher Erlebnisqualität realisiert werden. Das Vorhaben, so Kaufmann-Kreußer, solle den Radweg weiter aufwerten. Durch aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung in der Natur würden Gesundheit und Bewegung gefördert, darüber hinaus gebe es eine Stärkung des Tourismus’. Durch Verwendung nachhaltiger Materialien werde ökologischer, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit garantiert. Ebenso hervorzuheben sei die starke Eigeninitiative der beteiligten Akteure und die Verantwortungsübernahme für die Zukunft. Bestreben des Projektes sei zudem die Nachwuchsförderung für MINT-Berufe im ländlichen Raum sowie die Stärkung der Zusammenarbeit von Wirtschaft, Kommune und Landkreis. Wünschenswert sei eine Ausdehnung der Idee auf andere Kommunen und Radwege in der Region,

Die Maßnahme sei förderfähig über das Tourismus-Infrastrukturprogramm des Landes, sie soll voraussichtlich 2023/24 in die Tat umgesetzt werden.