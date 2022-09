Michael Zorn holt sich die Krone

Igersheim. Es hat Tradition: Feierlich proklamierten die Igersheimer Schützen zum Herbstanfang vor dem Rathaus ihren neuen Schützenkönig samt Königsfamilie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begleitet von der Musikkapelle Harthausen zog die Schützenfamilie mit dem noch amtierenden Schützenkönig Jens Bräu zum Rathaus, wo neben Bürgermeister Frank Menikheim – der wieder die Proklamation vornahm – auch Publikum wartete, um die Proklamation mitzuerleben.

Jens Bräu verabschiedete die scheidende Königsfamilie, die den Schützenverein Igersheim wieder würdig vertreten habe. Der Verein sei sei Träger einer langen Tradition, die in einigen deutschen Städten bis ins Mittelalter zurückreiche.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Niederstetten Niederstettener Lokalmatadorin war beim Herbstlauf wieder eine Klasse für sich Mehr erfahren Städtepartnerschaft Montereau – Walldürn Freundschaft wurde erneut besiegelt Mehr erfahren Marktgemeinderat Kreuzwertheim bleibt schuldenfrei Mehr erfahren

Der Verein sei eine besondere Stätte einer vorwärtsgewandten Brauchtumspflege. Das vergangene Schützenjahr sei Gott sei ohne tiefgreifende Einschränkungen verlaufen, so dass liebgewonnene Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchgeführt werden konnten.

Bräu lobte die in Igersheim gut funktionierende partnerschaftliche und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und mit der Gemeindeverwaltung, wobei er besonders die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit dem Sängerkranz Igersheim als verlässlichem Partner hervorhob.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gebe es wieder einen „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 16. Oktober, im Schützenhaus. Auch das Schlachtfest im Februar werde wieder stattfinden. Bräu ging kurz auf die sportlichen Aktivitäten ein und konnte einige erfreuliche Ergebnisse (Einzel und Mannschaft) bekannt geben, vor allem in den verschiedenen Pistolenligen, wo die SV- Akteure traditionsgemäß sehr stark auftreten. Ja und dann hatte der noch amtierende Schützenkönig noch für das perfekte Wetter-Timing gesorgt, denn just als er Bürgermeister Frank Menikheim den versiegelten Umschlag mit den neuen Würdenträgern übergab, bahnte sich die Sonne für ein paar Minuten den Weg durch die Regenwolken.

Bevor der Bürgermeister die neu ermittelten Pokal- und Ehrenscheibengewinner bekannt gab, richtete er noch einige Worte an die Schützenfamilie. Der Schützenverein sei eine tragende Säule im sportlichen, geselligen und kulturellen Leben der Gemeinde. Er sei immer wieder gerne mit dabei, wenn die Schützenfamilie zu ihrem wichtigsten Termin im Jahresablauf einlade, zur Proklamation der Schützenkönige. Um die Spannung noch etwas zu erhöhen, gab der Bürgermeister zuerst die Pokalsieger (siehe unten) und die Disziplinkönige bekannt.

Zum Bogenkönig schoss sich mit sehr guten 27 Millimeter Abstand zum Zentrum erneut Bernhard Müller. Die Würde des Pistolenkönigs sicherte sich mit einem 913,2 Teiler René Hardes, zur Damenkönigin schoss sich mit einem 96,3 Teiler Katharina Engel. Danach proklamierte der Bürgermeister Michael Zorn/LP zum völlig überraschten (da alle dichthielten) und umjubelten Schützenkönig 2022/23, der sich die Königswürde mit einem überragenden 18,3 Teiler sicherte. Assistiert wird er von Tobias Mergenthaler als erstem Ritter, der sich mit einem sehr guten 27,6 Teiler gegen den zweiten Ritter Jens Bräu (49,5 Teiler) durchgesetzt hatte.

Er sei stolz, Schützenkönig geworden zu sein, so Michael Zorn/LP in seiner kurzen Ansprache. Im Verein herrsche ein angenehmes und kameradschaftliches Miteinander, so dass es Spaß mache im Schützenverein Igersheim Mitglied zu sein. Der Dank ging an die Verantwortlichen des Königsschießens für ihren Einsatz. Nach einem abschließenden Stück der Musikkapelle Harthausen machte sich die Schützenfamilie auf ins Schützenhaus am Spießle, um beim gemütlichen Beisammensein die nun für ein Jahr „königlichen“ Schützen gebührend zu feiern. Weitere Gewinner: Die Bogenwanderscheibe ging mit 79 Ringen wieder an Bernhardt Müller. Den Wanderpokal Luftgewehr gewann Michael Zorn/LG (94 Ringe), Luftpistolenwanderpokal und Wanderpokal für Sportpistole wurden mit 91 und 92 Ringen eine sichere Beute von Michael Zorn/LP. Der Wanderpokal Großkaliber und die Ehrenscheibe gingen beide zur Familie Bräu, der Pokal ging mit 45 Ringen an Vater Günter, die Ehrenscheibe mit einem sehr guten 13,7 Teiler an Sohn Jens. habe