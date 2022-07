Hans Dieter Deininger ausgezeichnet

Igersheim. Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Igersheim im Gasthaus „Krone“ in Harthausen brachten die Wahlen des gesamten Vorstands keine Veränderungen, da sich alle bisherigen Amtsinhaber wieder zur Verfügung gestellt hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hans Dieter Deininger hatte bei den letzten Wahlen wohl seine letzte Amtszeit angekündigt, doch die neue allgemeine Situation habe ihn veranlasst, sich wieder zur Verfügung zu stellen. Er wurde ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt wie der übrige Vorstand mit Lothar Limbrunner (Kassier), Katharina Gottlieb (Schriftführerin), Sigrid Jäger (Frauenbeauftragte), Theresia Deininger und Wolfgang Jäger (beide Beisitzer), Paul Bumm und Petra Jäger (Revisoren),

Nicht ohne Stolz stellte der Vorsitzende Hans Dieter Deininger in seinem Jahresbericht fest, dass der Ortsverband in den beiden letzten Jahren eine positive Mitgliederentwicklung verzeichnete, wenn man auch die Marke von 300 Mitgliedern knapp verpasste. Diese positive Entwicklung sei sicher auch dem Umstand zuzuschreiben, dass sich der Sozialverband VdK Jahr für Jahr für die Belange von Behinderten, Rentnern, chronisch Kranken und sozial Schwachen einsetze. Sollte sich die derzeitige Lage nicht nachteilig verändern, werde man wieder einige Veranstaltungen organisieren, ausgenommen den Jahresausflug.

Mehr zum Thema Hauptversammlung Wahlen beim Külsheimer VdK-Ortsverband Mehr erfahren Mitgliederversammlung KAB-Ortsverband Tauberbischofsheim setzt auf Kontinuität Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Frauengemeinschaft wird Bundesverbandsmitglied Mehr erfahren

Der Bericht von Schriftführerin Katharina Gottlieb war gekennzeichnet von mehr abgesagten als durchgeführten Veranstaltungen. Glücklicherweise habe man das gut besuchte traditionelle Grillfest und den Vereinsausflug in die Pfalz noch vor den Einschränkungen durchführen können. Auch die Frauenbeauftragte Sigrid Jäger hatte aus denselben Gründen wie ihre Vorredner nicht viel zu berichten. Lediglich einmal konnte ein Frauenbeauftragtentreffen organisiert werden, das großen Anklang fand.

Kassier Lothar Limbrunner berichtete trotz der eingeschränkten Aktivitäten von einem finanziell ausgeglichenen Jahr. Der Verein stehe mit Blick auf künftige Aufgaben auf einem soliden Fundament. Für die Kassenprüfer bestätigte Paul Bumm dem Kassier eine vorbildliche Kassenführung, die zu keinerlei Beanstandungen Anlass gebe, so dass Entlastung zu empfehlen sei. Die anschließende Entlastung des gesamten Vorstands, vorgenommen durch Bürgermeister Josef Gabel, erfolgte einstimmig. In seinen Grußworten würdigte er ausdrücklich die hervorragende Arbeit des VdK-Ortsverbandes Igerheim. Gudrun Meuthen, Vorsitzende des Kreisverbandes, informierte über die allgemeine Arbeit im Kreisverband. Forderungen nach mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und Betreuung sowie mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen oder mehr Rente für pflegende Angehörige gingen an die Politik. Der VdK plane außerdem eine Klage bezüglich der Energiepauschale, denn die Verbandsvorsitzende Verena Bentele sieht dabei eine Reihe von bedürftigen Bevölkerungsgruppen extrem benachteiligt.

Meuthen hatte aber auch Erfreuliches mitgebracht, galt es doch einige Mitglieder für langjährige Treue und Verdienste zu ehren. Eine ganz besondere Ehrung wurde dem alten und neuen Vorsitzenden Hans Dieter Deininger zuteil. In Würdigung seiner besonderen Leistungen um den Aufbau des Verbandes und der Verdienste während seiner langjährigen Amtszeit als Vorsitzender des Ortsverbandes und seine langjährige Tätigkeit im Kreisverband, wurde ihm durch Gudrun Meuthen die Goldene Verdienstnadel des Landesverbandes verliehen. Sie verband diese Ehrung mit der Bitte, dass dies für Hans Dieter Deininger Motivation und Ansporn sein soll, sich weiter im Verband zu engagieren. Ehrungen Mitgliedschaft: 25 Jahre goldenes Treueabzeichen: Brigitta Müller, Rosemarie Kraut. Zehn Jahre silbernes Treueabzeichen: Heidemarie Bopp, Karl Borst, Michael Borst, Melanie Braun, Kurt Freymüller, Mathias Haid, Lutz Nebel, Ludwig Popp, Johann-Dieter Rauscher, Margit Ries, Bettina Roß, Helga Seidenspinner, Manuela Zierlein. habe