Wahlen beim Külsheimer VdK-Ortsverband

Külsheim. Zu der Jahreshauptversammlung traf sich der Külsheimer VDK-Ortsverband kürzlich in Eiersheim an der Maisenbach-Hütte.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Günter Schaupp erfolgte das Gedenken an die 19 Verstorbenen der Gruppe. Zu ihnen gehörte auch der Gründer und Ehrenvorsitzende des Ortsverbands, Erwin Geier, dem der Orts- und Kreisverband nach den Worten Schaupps „alles verdankt“.

Bürgermeister Thomas Schreglmann überbrachte die Grüße der Stadt. Mit Blick unter anderem auf die Energieknappheit, den Krieg in der Ukraine oder die Unterbringung von Flüchtlingen verwies er darauf, wie schwierig im Augenblick die Arbeit für die Kommune sei, Lilo Jaksch überbrachte die Grüße des Kreisverbands und informierte über Vorhaben sowie die VdK-Kampagne „Nächstenpflege“.

Schriftführerin Gudrun Hegenbarth verlas das Protokoll. In seinem Tätigkeitsbericht ging der Vorsitzende Günter Schaupp auf die Auswirkungen von Covid ein. Es habe lange Zeit kein Vereinsleben stattgefunden. Es sei Stillstand gewesen. Die Betreuung sei per Telefon weiterhin erfolgt. Als kleine Aufmerksamkeit verteilte der Vorstand an die Mitglieder Schutzmasken. Als positiv hob der Vorsitzende die Treue zum VdK und zum Ortsverband hervor. Die Zahl der Mitglieder sei sogar auf 365 gestiegen.

Da Kassier Norbert Knüttel Norbert verhindert war, verlas der Vorsitzende den Finanzbericht. Die Prüfer Georg Stemmler und Robert Blos bescheinigten eine genaue und vorbildliche Buchführung. Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig.

Als Wahlleiterin fungierte Lilo Jaksch. Alle Personen wurden einstimmig mit ihren Ämtern beauftragt: Vorsitzender: Günter Schaupp; Kassier: Norbert Knüttel; Schriftführer Berthold Seitz; Frauenvertrterin: Martha Rüttling; Beisitzer: Werner Füger, Ralf Grünke und Erika Knebel; Kassenprüfer: Georg Stemmler und Robert Blos. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wurde nicht besetzt.

Der Vorsitzende würdigte Gudrun Hegenbarth, Renate Schaupp und Rita Keller Rita für ihre langjährige Mitarbeit und verabschiedete sie mit Blumen aus dem Vorstand.

Weiter erinnerte Schaupp die Mitglieder daran, dass das Gremium sich nur für eine Amtszeit zur Verfügung gestellt habe. Schließlich sei das Vereinsleben lange unterbrochen gewesen und sei niemand sonst bereit gewesen, den Ortsverband führen. Er habe die Hoffnung, dass sich das ändern werde. Denn ein Mitglied könne sich vorstellen, sich nach zwei Jahren zu engagieren.

Abschließend teilte Schaupp mit, dass der Külsheimer Ortsverband den VdK-Landesverband im Ahrtal mit einer Spende unterstützen werde.