Die Brandmeldeanlage im Igersheimer Kaufland alarmierte am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, die Einsatzkräfte und so eilte die Freiwillige Feuerwehr Igersheim mit mehreren Fahrzeugen zum Einkaufsmarkt an der Taubertalstraße, der parallel bereits durch das Personal geräumt wurde. Alle Kunden gelangten unverletzt ins Freie. Einsatzleiter Hermann Michel, der Igersheimer Feuerwehrkommandant,

...