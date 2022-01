Bad Mergentheim: Fett-Explosion macht Wohnung vorerst unbewohnbar

Bad Mergentheim. Ein gemeldeter Wohnungsbrand mit Personen in Gefahr in der Altstadt rief die Rettungskräfte am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, auf den Plan. Sofort eilten Feuerwehr und DRK-Rettungsdienst dort hin. In der Oberen Mauergasse hatte es in einer Wohnung eine Fett-Explosion gegeben, nachdem versucht wurde, brennendes Fett in einer Pfanne fälschlicherweise mit Wasser zu löschen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die vier anwesenden Hausbewohner retteten sich unverletzt ins Freie. Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt, unterstützt von der Abteilung Markelsheim, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Wohnung wurde aber aufgrund des großen Rauchschadens vorerst für unbewohnbar erklärt. Rund 30 Feuerwehrleute und mehrere DRK-Helfer waren im Einsatz. sabix/Bild: Sascha Bickel

