Feuerwehreinsatz im Igersheimer Kirchberg

Igersheim. Kurz vor Mitternacht am Sonntagabend rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Igersheim, Harthausen und Bad Mergentheim zu einem möglichen Wohnhausbrand aus. Im Igersheimer Wohngebiet „Kirchberg“ hatten Rauchwarnmelder in einem Gebäude Alarm geschlagen, und die Feuerwehr erhielt die Nachricht über eine „unklare Rauchentwicklung“. Die vierköpfige Familie konnte sich selbst ins Freie retten, während die ersten Kräfte der Igersheimer Wehr eintrafen und schnell einen technischen Defekt an einem Akku als Grund für den Rauch ausmachten. Ein Brand musste glücklicherweise nicht gelöscht werden, so dass die Wehren aus Harthausen und der Kurstadt zügig aus dem Einsatz entlassen wurden.

Ein größerer Sachschaden entstand nach ersten Informationen nicht, und so legte sich die Aufregung auch unter den Nachbarn bald wieder.

