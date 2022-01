Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wohnen - Marcus Rügamer bastelt, baut und entwickelt – meist mit Holz / Sein aktuelles Projekt, ein Doppelhaus, wird in Bernsfelden in Kürze vollendet Bauprojekt in Bernsfelden garantiert klimafreundliches Wohnen

Marcus Rügamer findet die Themen Bauen und Lebensräume schaffen „wahnsinnig spannend“. Holz spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wie beim neusten Projekt: In Bernsfelden entsteht ein Holzhaus – mit autarker Stromversorgung.