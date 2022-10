Höpfingen. Auch der Obst- und Gartenbauverein Höpfingen wird von Nachwuchssorgen geplagt und muss an die Zukunft denken. Das und mehr ergab die Jahreshauptversammlung, die am Donnerstag als „kleine, aber feine Runde“ im Restaurant Schmitt stattfand. Zur Tagesordnung gehörten Teilwahlen und Ehrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Andreas Fürst blickte nach der Totenehrung auf die Jahre 2020 und 2021 zurück. „Die Vereinsarbeit wurde im kleineren Kreis immer aufrecht erhalten“, bilanzierte er. Wenngleich Ausflüge, Schnittkurse und Zusammenkünfte entfielen, fanden zumindest die Sammelbestellung von Obstbäumen mit teils überörtlicher Resonanz, die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der „Blühecke“ Hardheimer Straße/Raiffeisenstraße mit einem Insektenhotel und der Wechsel in der Schafbeweidung der Zwetschgenanlage statt. „Dennoch hat die Zwetschgenanlage ihre besten Tage hinter sich, während die Apfelanlage ertragreich ist und sich in gutem Zustand befindet“, betonte Fürst und erbat Informationen über Grundstücksverkäufe, um Missverständnissen vorzubeugen.

Sammelbestellung im Herbst

Erfreut gab er bekannt, dass über die Streuobstkonzeption des Landes Baden-Württemberg von 20 Teilnehmern knapp 600 Streuobstbäume in Höpfingen und Waldstetten gepflegt werden. Mittelfristig stehen im Verein einige Veränderungen an: Zum einen wird die Sammelbestellung von Obstbäumen künftig im Herbst statt im Frühjahr stattfinden, zum anderen soll die Blühwiese neu bepflanzt werden.

Mehr zum Thema Volkshochschulen Igersheim, Niederstetten und Weikersheim Ein bunter Mix an Kursen prägt das VHS-Programm im Oktober Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung des Gesangvereins Eugen Schmitt singt seit sensationellen 70 Jahren im Männerchor Archshofen Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Nachdenkliche Töne bei den Schützen Mehr erfahren

Abschließender Dank galt allen Aktiven. „Um den Fortbestand zu sichern, sind wir aber auf neue Mitglieder angewiesen, die sich mit neuen Ideen einbringen“, bemerkte Fürst.

In seinem Schriftführerbericht verwies Nico Hauk auf 157 Mitglieder. Kassiererin Elli Schell listete die Einnahmen und Ausgaben auf, ehe ihr die Kassenprüfer Petra Eiermann und Dieter Leidel akkurate Buchführung nachwiesen. Reine Formsache war die Entlastung; es folgten die Neuwahlen: Gewählt wurden Kassiererin Elli Schell, die Beisitzer Lydia Steiniger, Günter Lutz, Werner Link und Manfred Knapp-Holldorf sowie Schriftführer Andreas Fürst. Zu Kassenprüfern wurden Petra Eierman und Dieter Leidel bestimmt. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde schließlich Bernhard Haas, der sich von 2000 bis 2015 als Schriftführer und Beisitzer in die Vorstandsarbeit eingebracht hatte.

Schnittkurs an Streuobstwiese

In der Rubrik „Verschiedenes“ kündigte Andreas Fürst einen Schnittkurs an der Streuobstwiese, einen Ausflug und die Renovierung des Kreuzes an der Zwetschgenanlage an. Gleichwohl sollen Aktionen zur Mitgliederwerbung stattfinden.