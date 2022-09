Nachdenkliche Töne bei den Schützen

Walldürn. Tradition und sportliches Engagement treffen bei der Schützengilde Walldürn 1848 aufeinander. Das wurde auch bei der Jahreshauptversammlung ersichtlich, die am Freitag im Schützenhaus stattfand. Die Tagesordnung umfasste auch Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie der Vereinsmeister.

In seiner Begrüßung dankte Oberschützenmeister Rolf Schneider der Schützenfamilie für Treue und Zusammenhalt, bemängelte jedoch den schleppenden Wirtschaftsbetrieb. Nach dem Totengedenken berief sich Bürgermeister Markus Günther auf die lange Tradition des Schießsports, der als „wichtige Säule der Geschichte“ anzusehen sei; die Schützengilde als Solche sei „eine Walldürner Institution“ als „aktiver Sportverein und Ort der Brauchtumspflege“.

Die Rechenschaftsberichte eröffnete Rolf Schneider, ehe 1. Schützenmeister Roger Höly nachdenkliche Töne anschlug: Er bedauerte einerseits den Mitgliederschwund auch durch die Corona-Pandemie, sah jedoch andererseits eine „mögliche Zeitenwende der Vereinswelt“.

Das hohe Durchschnittsalter vieler Schießsportvereine trage ebenso wie der Traditionsverlust dazu bei, dass die Jugend „nicht mehr mitzieht“ und ein Generationenkonflikt entstehe. Auch die Jugendarbeit in Walldürn könne nur mehr als „dürftig“ bezeichnet werden, was sich auch in mancher Veranstaltung widerspiegele.

Hinsichtlich der Veranstaltungen listete Höly das Maifest, den Besuch in Küllstedt und die Wiedereröffnung des Schützenhauses im Februar auf; aktuell wirft die 175-Jahr-Feier 2023 ihre Schatten voraus.

Sportleiter Patrick Ehmig verwies auf den „nach der Corona-Pause nicht einfachen sportlichen Wiedereinstieg“ und appellierte zum regen Trainingsbesuch sowie die Teilnahme an den laufenden Vereinsmeisterschaften. Die Außenanlage werde auch von Gastschützen gut besucht; erneuert wurden die Gummimatten der Geschossfänge.

Schatzmeister Reimund Schlipf informierte über die finanzielle Situation der 273 Mitglieder zählenden Schützengilde; die Kassenprüfer Markus Kreis und Brigitte Schneider bescheinigten einwandfreie Buchführung. Die Entlastung nahm Bürgermeister Günther vor, der noch auf die hohe Bedeutung von Jugendarbeit einging. Hier möge man „kreative Ideen entwickeln“ – gern auch mit anderen Vereinen: „Die ganze Vereinswelt hat Nachwuchsprobleme“, bedauerte Günther.

Kaum Veränderungen ergaben die Neuwahlen: Oberschützenmeister Rolf Schneider und 1. Schützenmeister Roger Höly wurden wie Schatzmeister Reimund Schlipf und Schriftführer Volker Franz bestätigt. 2. Schützenmeister Patrick Ehmig kandidierte nicht mehr, Nachfolgerin ist Brigitte Schneider. Kassenprüfer sind Markus Kreis und Thomas Niemes; Waffenwart Willi Stahl wurde ebenso wie Übungsleiter Patrick Leonhard und Damenvertreterin Brigitte Schneider wieder gewählt. Als Spartenleiterin Bogen und Jugendleiterin fungiert Selina Karl, Schießsportleiter bleibt Patrick Ehmig. Die Ehrungen erfolgten wie immer in zwei Abschnitten, zunächst führte 1. Schützenmeister Roger Höly, der sich über 43 Teilnehmer inklusive eines Jugendlichen freute, durch die Ehrungen der Vereinsmeisterschaften. „Es wurden 26 Disziplinen geschossen“, hob Höly hervor.

Meister ausgezeichnet

In der Disziplin „Luftgewehr mit Auflage“ siegte Brigitte Schneider vor Rolf Schneider und Roger Höly und Hubert Sternheimer; am Luftgewehr (freihändig) gewann Milena Schindler vor Selina Karl und im Bereich „Kleinkaliber 100 m freihändig“ Max Ackermann. Die Klassen „Kleinkaliber 100 m Auflage“ und „Kleinkaliber 50 m Auflage“ entschied Roger Höly vor Rolf Schneider und Brigitte Schneider für sich; im Bereich „Kleinkaliber KK3-Stellung 3x10“ gewann Max Ackermann vor Michael Künkel.

Brigitte Schneider siegte im Bereich „Kleinkaliber 50m Zielfernrohr Auflage“ vor Rolf Schneider und Alexander Albrecht; Rolf Schneider war es im Gegenzug, der sich in der Disziplin „Kleinkaliber 100 m Zielfernrohr Auflage“ vor Brigitte Schneider und Alexander Albrecht setzte.

Beachtliche Erfolge erzielten ebenfalls Andreas Stössel (Ordonanzgewehr aufgelegt 100 m, Repetiergewehr mit Zielfernfohr liegend aufgelegt 100 m), Peter Geier (Unterhebelrepetierer 50 m kniend/stehend), Kai Frank (Luftpistole freihändig), Volker Franz und Mario Schmidt (Luftpistole Auflage), Max Ackermann und Berthold Farrenkopf (Kleinkaliber liegend 60 Schuss) sowie Patrick Ehmig (Ordonanzgewehr 100 m, Unterhebelrepetierer 50 m liegend/freihändig, Perkussionsrevolver).

An der Kleinkaliber-Sportpistole (25 m einhändig Duell) brillierte Melanie Georg vor Dieter Weissinger und Robert Georg; an der 9-mm-Pistole (25 mm) siegte Patrick Leonhard vor Melanie und Robert Georg. Am Revolver (357 magnum) waren Patrick Leonard, Melanie Georg und Christiane Steffan erfolgreich; an der Kleinkaliber-Standardpistole siegte Kai Frank vor Peter Geier und Roger Höly und am Perkussionsgewehr (50 m stehend) Jürgen Schäfer vor Michael Künkel und Thomas Stumpf.

Jürgen Schäfer gewann auch mit dem Perkussionsgewehr/Freigewehr (100 m stehend), während Michael Künkel vor Thomas Stumpf am Percussionsdienstgewehr (100 m liegend) siegte. Die Klasse „Karabiner 98K“ entschied Ludwig Horn vor Dieter Weissinger für sich; am Sportgewehr waren Markus Sickinger, Alexander Albrecht und Jürgen Henning erfolgreich. Sie alle erhielten Ehrennadeln.

Im zweiten Abschnitt ehrte Oberschützmeister Schneider langjährige Mitglieder. 15 Jahre: Reinhold Keller, Thomas Roderus, Harald Scheuermann und Willi Stahl; 20 Jahre: Monika und Walter Jucht, Walter Jucht jun., Matthias Spielvogel und Johann Trenner; 25 Jahre: Michael Fraske, Peter Löhr und Sven Lurz; 30 Jahre: Elmar Baumann und Dieter Weissinger; 35 Jahre: Tobias Folhoffer, Thomas und Wolfgang Niemes, Richard Rottler; 40 Jahre: Herbert Meixner und Thomas Trunk; 45 Jahre: Volker Stübs und Siegfried Wartha; 50 Jahre: Dieter Breunig und Josef Gerold; 60 Jahre: Josef Neid.

Eine Sonderehrung übernahm Roger Höly: Als „gute Seele der Schützengilde“ würdigte er Brigitte Schneider mit einem geschmackvollen Blumengruß. Ein Dank galt auch Reimund Schlipf für die Gestaltung der Urkunden. ad