Ein bunter Mix an Kursen prägt das VHS-Programm im Oktober

Igersheim/Weikersheim/Niederstetten. Bei der Volkshochschule finden im Oktober folgende Kurse statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Igersheim

Italienisch A1.2: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen. Auch „falsche Anfänger“, die vor langer Zeit einmal Italienisch gelernt haben, sind willkommen. Ab Dienstag, 4. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr mit Enza Mega. Kulturhaus, 15 Termine.

Italienisch B1.2: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen im Umfang eines A2-Lehrwerks. Aufbauend auf den bereits erworbenen Kenntnissen, werden in diesem Kurs fortgeschrittene Kenntnisse der italienischen Sprache erworben. Ab Mittwoch, 5. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr mit Enza Mega. Kulturhaus, 15 Termine.

Mehr zum Thema VHS Bad Mergentheim Der Herbst hat viel Kultur und noch einiges mehr zu bieten Mehr erfahren VHS Wertheim Anmeldung noch möglich Mehr erfahren

Bauchtanz: Bauchtanz trainiert auf sanfte Weise den ganzen Körper. Die fließenden und rhythmischen Bewegungen, stellen einen hervorragenden Ausgleich zu den meist einseitig belastenden Tätigkeiten des Alltags dar. Ab Donnerstag, 6. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr mit Ina Rehda. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, acht Termine.

Zumba: Inspiriert von lateinamerikanischer Musik verbindet dieses Fitnessprogramm Elemente aus Aerobic und Intervall-Training mit verschiedenen Tanzschritten. Ab Montag, 10. Oktober, von 9.30 bis 10.30 Uhr mit Eglis Krüger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, neun Termine.

Hatha Yoga: Mit Yoga die Muskulatur aufbauen und gleichzeitig entspannen. Ziel des Übens ist es, einen flexiblen starken Körper und einen regen klaren Geist zu bekommen. Ab Montag, 10. Oktober, von 17.45 bis 19.15 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine.

Ab Montag, 10. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine. Ab Dienstag, 11. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine.

Zeit für mich – Techniken zur Entspannung: „Den Tag einfach ausklingen lassen“. Nach diesem Motto könnte verfahren, wer diesen Kurs besucht hat. Der Kurs bietet einen Querschnitt durch verschiedene Entspannungsmethoden, wie progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Meditation und Klangschalen. Ab Donnerstag, 13. Oktober, von 18.30 bis 20.30 Uhr mit Mirjam Rögner-Schneider. Kulturhaus, Musiksaal, drei Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter, auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen: Im 30 Grad warmen Wasser, kann der Körper gut entspannen. Ab Freitag, 21. Oktober, von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Heimische Pilze im Herbst: Im Herbst stehen die Pilze buntsortiert im Wald. Diese Vielfalt der Pilze verwirrt, macht aber doch gleichzeitig Lust auf ein gutes Pilzgericht. Um das Kennenlernen der heimischen Pilzarten geht es bei dieser Exkursion.

Am Freitag, 21. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr mit Monika Schmid. Treffpunkt: Einfahrt zur Firma Wittenstein in Harthausen. In Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer zu einem nahegelegenen Wald.

Obstbaumschnitt – Einweisung ins Schneiden von Obstbäumen: Ein Garten bedarf ständiger Pflege, damit die darin gesetzten Obstbäume entsprechend wachsen und gedeihen können. Am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 12 Uhr mit Johannes Schmitt. Treffpunkt: Feuerwehrhaus Igersheim, ein Termin.

Weikersheim

Strong Nation (TM) – Intensives Intervalltraining: Strong Nation (TM), ist ein intensives Bewegungstraining zu mitreißenden Beats. Eine Kombination aus Eigengewichts-, Muskelaufbau-, Kardio- und Plyometrietraining mit explosiven Sprüngen, schnellen Schrittkombinationen und Richtungswechseln. Das Training fordert den gesamten Körper. Der Kurs eignet sich für alle, die bereits eine Konditionsgrundlage haben. Ab Dienstag, 4. Oktober, von 18 bis 19 Uhr mit Eglis Marlene Krüger. Turnhalle Elpersheim, zehn Termine.

Einmal Milchstraße und zurück – für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren: Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Sternwarte Weikersheim werden die Geheimnisse des Universums erforscht. Die bekanntesten Sternbilder werden von einem erfahrenen Hobbyastronomen verständlich erklärt. Am Freitag, 14. Oktober, von 19 bis 20 Uhr und am 27. Januar 2023 von 17 bis 19 Uhr mit Hubert Muhler. Weikersheim, Sternwarte, je ein Termin.

Niederstetten

Nachtfotografie in Rothenburg, Aufbaukurs. Am ersten Abend werden geeignete Motive in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber ausgewählt und fotografiert. Das Bildmaterial wird am zweiten Abend besprochen. Voraussetzung ist der Kurs „Einstieg in die digitale Fotografie“ oder gleichwertiges Grundwissen. Am Freitag, 7. Oktober, von 19 bis 21 Uhr mit Andreas Zobel. Alte Schule am Frickentalplatz, Seminarraum. Treffpunkt für den ersten Abend wird noch bekannt gegeben. Zwei Termine.

Drechseln-Workshop. Gedrechselt werden in diesem Workshop zum Beispiel Eierbecher, Vase, Flaschenöffner. Alle erforderlichen Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Am Samstag, 15. Oktober, von 9 bis 16 Uhr mit Andreas Ströbel. Drechseln und Schärfen, Wallhausen-Schönbronn. Ein Termin.

Vortrag „Was tun, wenn der Darm unberechenbar wird?“ Im Bereich der Verdauung treten häufig Probleme auf, die teils starke Einschränkungen des Lebens mit sich bringen. Die Heilpraktikerin Petra Beck informiert über alternative Behandlungsmöglichkeiten. Am Donnerstag, 27. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr mit Petra Beck. Alte Schule am Frickentalplatz, Seminarraum.

Informationen und Anmeldung: Igersheim, Irmgard Heinen, Telefon 07931/492121; Weikersheim, Barbara Wirth, Telefon 07934/9937620; Niederstetten, Sabrina Schürger, Telefon 0152/38927077; Geschäftsstelle Bad Mergentheim, Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.