Mit einer deutlichen Mehrheit von 68,1 Prozent wurde der ehemalige Gemeindekämmerer Christian Hauk am 12. Juni zum neuen Höpfinger Bürgermeister gewählt. Am 1. September trat er seinen Dienst als Rathauschef an. An diesem Donnerstag ist Christian Hauk 100 Tage im Amt. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten zieht das Gemeindeoberhaupt eine erste Zwischenbilanz.

Herr Hauk, wie

...