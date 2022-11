Waldstettens Dorfgemeinschaftshaus liegt in greifbarer Nähe: Der Kindergarten soll Ende 2023 eröffnet werden, das Dorfgemeinschaftshaus als Solches Mitte 2024 – nach aktuellem Stand. Das ergab die Sitzung des Höpfinger Gemeinderats, der am Montag in Sitzungssaal des Höpfinger Rathauses tagte. Die Räte waren sich einig: Einstimmig wurde das Baugesuch über das Großprojekt

...