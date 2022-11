Kindergartenneubau ein Dauerthema

Bereits beim Rathausneubau vor rund 20 Jahren hatte es erste Überlegungen in der Gemeindeverwaltung gegeben, ein Dokumentenmanagementsystem, kurz DMS, einzuführen. Der Gemeinderat beschloss den Kauf des Programms „regisafe“ für einmalige Kosten in Höhe von 43 912 Euro sowie jährlichen Kosten in Höhe 9162 Euro. Die Kosten sind im Haushalt 2023 einzustellen.

Um der zunehmenden Verschmutzung durch Hundekot an öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen Geländen entgegenzuwirken, folgte das Gremium einem Vorschlag aus der letzten Gemeinderatssitzung, nach dem mehr Hundekotbeutelspender aufgebaut werden sollten. Der Unmut im Gremium, aber auch bei den Bürgern, über Hundehalter, die den Unrat ihrer Vierbeiner nicht entsorgen, ist enorm. Die neuen Spender sollen platziert werden in Seckach beim Hallenbadparkplatz in Richtung Bödigheim (alter Bödigheimer Weg), am Parkplatz „Römerweg“ und am Fuß- und Radweg zwischen Feuerwehrgerätehaus und Seckachweiher; in Großeicholzheim im Bereich des Friedhofs, am Bannholzwald (Nähe Heizzentrale und ehemals Große Buche) und im Bildweg (außerorts in Richtung S-Bahnstation); und in Zimmern am Abzweig „Im Furth“ – alter Seckacher Weg, am Dorfgemeinschaftshaus (Eingang Wannenwald) und am Schotterplatz am Fuchsenloch (Kapelle)“. L.M.