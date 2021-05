Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl in Höpfingen - Neben Amtsinhaber Adalbert Hauck warfen Christian Hauk, Michael Volk und Samuel Speitelsbach ihren Hut in den Ring / Einreichungsfrist ist am Montagabend abgelaufen Bürgermeisterwahl in Höpfingen: Vier Bewerber wollen an die Rathaus-Spitze

Die Höpfinger haben am 13. Juni die Qual der Wahl, wer ab September als Bürgermeister die Geschicke ihrer Gemeinde leiten wird. Neben dem Amtsinhaber haben sich Christian Hauk, Michael Volk und Samuel Speitelsbach beworben.