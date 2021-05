Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahlen in Höpfingen - Mit Michael Volk hat ein dritter Bewerber den Hut in den Ring geworfen Bürgermeisterwahl in Höpfingen: Michael Volk bewirbt sich als dritter Kandidat

Mit Michael Volk reichte ein dritter Kandidat seine Bewerbung um den Bürgermeisterposten Höpfingens ein.