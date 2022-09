Kik-Filiale in Hardheim schließt – Sonderpreis-Baumarkt zieht ein

Im Hardheimer Einzelhandel tut sich was: Das Textilunternehmen Kik schließt seine Filiale in der Ferdinand-Müller-Straße – gegenüber des Rewe-Markts – Anfang nächsten Jahres. „Kik hat den Mietvertrag der Filiale in Hardheim zu Mitte Februar 2023 gekündigt“, heißt es dazu von der Pressestelle des Konzerns auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Die derzeit fünf Beschäftigten wolle man, so

...