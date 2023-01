Hardheim wird für die närrische Zeit geschmückt

Hardheim. Die heiße Phase der fünften Jahreszeit in Hardheim steht vor der Türe. Ehe mit der Kinderprunksitzung am Sonntag die Saalfastnacht anfängt, haben Freiwillige der „Hordemer Wölf“ am Donnerstag die Straßen der Erftalgemeinde närrisch dekoriert.

Unter der Anleitung von Heinz-Jürgen und Juliane Op Te Roodt haben die Aktiven die farbenfrohe Lumpengirlande entlang des Umzugswegs in der Würzburger und Wertheimer Straße aufgehängt. Hier kam die Hebebühne des Gemeindebauhofs zum Einsatz.

Kurzzeitig musste für das Aufhängen die Hardheimer Ortsdurchfahrt (B 27) immer wieder gesperrt werden und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bürgermeister Stefan Grimm stattete den freiwilligen Helfern nach getaner Arbeit einen Besuch ab – und zeigte sich erfreut über die närrische Dekoration.

Die Termine der FG „Hordemer Wölf“ für diese Fastnachtskampagne: 29. Januar Kinderprunksitzung; 4. Februar Prunksitzung; 11. Februar Bad Taste Party; 16. Februar Schmutziger Donnerstag der Erftalhüpfer; 19. Februar Fastnachtsumzug; 22. Februar Rollmopsstechen. Hinzu kommt die Teilnahme an den Umzügen in Schweinberg (12. Februar) und Höpfingen (Rosenmontag, 20. Februar).