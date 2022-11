Ab dem 1. Januar 2023 müssen Vereine und auch Privatpersonen höhere Gebühren für Heizung und Strom in der Erftalhalle bezahlen. Das beschloss der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Montag. Zudem wurde der Stundensatz für den Hausmeister von 23 auf 37 Euro angehoben. Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung wird die Gemeinde die Grundmiete erst einmal nicht erhöhen. Diese Entscheidung hat

...