„Es wächst zusammen, was zusammengehört“

Mosbach/Hardheim. Der Patenschaftsbaum vor dem Casino-Gebäude der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim hat ein Gegenstück in Mosbach bekommen: In der extra bestellten Nachmittagssonne, so Dr. Achim Brötel, und vor zahlreichen Zuschauern griffen der Landrat und Bataillonskommandeur Oberstleutnant Pascal Pane vor dem Hauptsitz des Mosbacher Landratsamtes zur Schaufel. Dabei waren unter anderem die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen, Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, Standortbürgermeister Volker Rohm aus Hardheim und Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann.

„Ich gehe davon aus dass die Bäume Wurzeln schlagen und gedeihen – wie auch die Patenschaft, die wir gemeinsam mit ganz viel Leben erfüllen wollen“, betonte der Landrat. Die nächsten Schritte seien ja bereits konkret vereinbart, unter anderem ein Besuch des Kreistags in der Carl-Schurz-Kaserne.

Tolle Sache

„Eine ganz tolle Sache“ ist die Patenschaft für Pascal Pane, der mit einer Delegation des Panzerbataillons 363 zur symbolischen Baumpflanzung angereist war. „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ – dieses Willy-Brandt-Zitat passe auch zur Patenschaft zwischen dem Bataillon und dem Neckar-Odenwald-Kreis, betonte Pane.

Die gut zehn Jahre alte Blutbuche, ausgewählt von Bürgermeister und Förster Volker Rohm, steht neben „Hans Joachim“, einem bereits älteren Baum. Er wurde 2013 gepflanzt und ist ein Geschenk des Partnerlandkreises Görlitz. sab

