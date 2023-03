Das Hardheimer Großprojekt „Erfapark 2.0“ schreitet weiter voran. Das wurde nun mit einem Bauschild, das am Ort der künftigen Baustelle des Rewe-Marktes an der Würzburger Straße aufgestellt wurde, verdeutlicht. An diesem symbolischen Akt nahmen teil (von links): Dr. Heiko Seitz (Expansionsmanager Rewe Südwest), Bauamtsleiter Daniel Emmenecker, Bürgermeister Stefan Grimm, Thomas Fritz (Rewe-Vertriebsleiter Südwest), Jaqueline Keller (Inhaberin des aktuellen und dann auch des neuen Rewe) sowie Frauke Liess (Projektmanagerin des Investors „Schoofs“).

© Michael Fürst