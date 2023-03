Erfapark Hardheim: Große Hoffnung auf Drogeriemarkt

Hardheim. Es geht voran bei der Neugestaltung und Wiederbelebung des Erfaparks in Hardheim. Zwar ist das Aufstellen des Bauschildes am geplanten Rewe-Areal an der Würzburger Straße am Donnerstag nur ein symbolischer Akt, doch Projektleiterin Frauke Liess informierte am Freitag, dass die Gespräche mit potenziellen Mietern von Gewerbeflächen im Erfapark weit vorangeschritten seien und kurz vor der Unterschrift stünden. Interessent sei auch ein Drogeriemarkt. Solch ein Markt war und ist der große Wunsch vieler Hardheimer. „Bis auf eine kleine Fläche ist alles voll“, sagte Liess.

