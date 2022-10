Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am vergangenen Wochenende in Bretzingen das Fest der Vereine – das Bockbierfest – statt. Die Verantwortlichen sind mit dem Verlauf zufrieden. Über 1700 Partygäste kamen am Freitag- und Samstagabend in den Hardheimer Ortsteil.

© David Kettinger