Jürgen Häusler als Kommandant im Amt bestätigt

Paimar. Nach fast vierjähriger Pause traf sich die Feuerwehr-Abteilung Paimar erstmals wieder zu einer Hauptversammlung. Abteilungskommandant Jürgen Häusler stellte zu Beginn fest, dass die Wehr durch die Corona-Pandemie zurückgeworfen wurde, jedoch zum Glück erhalten geblieben sei.

In den vergangenen Jahren habe man gute Unterstützung durch die Stadt Grünsfeld und den Stadtkommandanten erfahren. Die Decke des Gerätehauses wurde gedämmt, und in Kürze soll ein Rolltor eingebaut werden. Die Sirenenanlage werde im Laufe des Jahres ausgetauscht, und am Esselberg werde die Wehr eine neue Löschwasserreserve mit rund 50 Kubikmeter erhalten.

Besonders erfreut zeigte sich der Abteilungskommandant darüber, dass wieder eine Jugendfeuerwehr gegründet wird. Bislang haben sich sechs Kinder und Jugendliche gemeldet. Diese werden künftig bei der Jugendfeuerwehr Grünsfeld mitmachen, bei der die Ausbildung des Nachwuchses zentral für alle Abteilungen stattfinden wird. Zuletzt äußerte Häusler die Hoffnung, dass der Tragkraftspritzenanhänger, Baujahr 1964, in nicht allzu ferner Zukunft durch ein Fahrzeug ersetzt wird.

Schriftführerin Marion Konerth berichtete über Übungen, Ausschusssitzungen, Einsätze und gesellige Unternehmungen in den letzten Jahren. Kassierer Jürgen Kuhn berichtete von Einnahmen und Ausgaben. Auf dem Konto der Wehr habe sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht allzu viel getan. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bei den Neuwahlen wurde Jürgen Häusler erneut zum Abteilungskommandanten gewählt, sein neuer Stellvertreter ist Andreas Lindner. Neuer Kassier ist Alexej Holzmann, Marion Konerth bleibt Schriftführerin, Fabian Kraft wurde zum Gerätewart gewählt. Zum Feuerwehrausschuss gehören außerdem: Steffen Blassauer, Jürgen Kuhn, Horst Kuhn und Dieter Obermeier. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Bürgermeister Joachim Markert dankte der Wehr für ihren Einsatz und den bisherigen beiden stellvertretenden Abteilungskommandanten für die geleisteten Dienste.

Von Stadtkommandant Philipp Schenk gab es unter anderem Informationen zum Sirenentausch und Digitalfunk. Er forderte die Feuerwehrmitglieder auf, regelmäßig an den Übungen teilzunehmen, weiterhin den Kontakt zur Abteilung Grünsfeld zu suchen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Auch er dankte für die Arbeit der vergangenen Jahre.

Ortsvorsteher Albrecht Kraft freute sich, dass es in Paimar wieder eine Jugendwehr geben wird. Er machte deutlich, dass die Feuerwehr eine wichtige Stütze für die Dorfgemeinschaft ist.

Abteilungskommandant Häusler verkündete folgende langjährige Mitgliedschaften verkünden zu können: Elmar Braun und Fritz Geiger je 70 Jahre, Frank Ross, Alexej Holzmann und Andreas Lindner je fünf Jahre. Einen besonderen Dank richtete Häusler an seine beiden bisherigen Stellvertreter Horst Kuhn und Dieter Obermeier. Zum Abschluss sprach Stadtkommandant Philipp Schenk folgende Beförderungen aus: Thorsten Haag, Alexej Holzmann, Fabian und Kevin Kraft, Stephan Rondio wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert, Horst Kuhn und Dieter Obermeier zu Hauptfeuerwehrmännern ernannt.