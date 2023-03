Mario Bayer ist neuer Kommandant

Kützbrunn. Im Fokus der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Kützbrunn stand die Neuwahl der Abteilungsleitung.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten Elmar Schmieg folgte das Totengedenken.

Nach den Ausführungen von Schmieg zählen zur Abteilung Kützbrunn 22 Personen der Einsatzabteilung, zwei Jugendliche der Jugendfeuerwehr und vier Männer zur Altersabteilung. Herausfordernd gestaltete sich die Situation während der Corona-Pandemie. Zahlreiche Übungen und Aktivitäten waren ausgefallen. Mit dem Verweis auf den bereits bekannten Übungsplan mahnte er zugleich eine höhere Beteiligung an. Erfreulich sei, dass fünf junge Männer erfolgreich an Lehrgängen zum Thema „Atemschutz“ oder der Ausbildung zum „Truppmann 1“ und „Truppführer“ teilgenommen hatten.

Schriftführer Alexander Schiefermeyer blickte in seinem Jahresbericht auf die Übungen und Aktivitäten der vergangenen drei Jahre zurück. Während pandemiebedingt in den Jahren 2020 und 2021 nur wenige Übungen stattfinden konnten, ist man seit dem Frühjahr 2022 wieder zum normalen Übungsbetrieb übergegangen. Eine Gemeinschaftsübung, bei der es einen „Waldbrand zu verhindern“ galt, fand mit der Abteilung Zimmern statt. Zu Einsätzen musste die Wehr nicht ausrücken.

Jugendgruppenleiter Mario Bayer berichtete von den Übungsabenden, Ausflügen und als besonderen Höhepunkt vom Berufsfeuerwehrtag mit den Jugendlichen der Gesamtjugendfeuerwehr.

Ortsvorsteher Alexander Schiefermeyer dankte der Feuerwehr für ihren freiwilligen und ehrenamtlichen Dienst. Neben dem Berufsleben leisteten viele von ihnen zahlreiche Einsatzstunden, die weit über die Übungen hinausgingen.

Der Tagesordnungspunkt Wahlen führte zu einigen Veränderungen an der Spitze der Abteilung. So stand Elmar Schmieg für das Amt des Abteilungskommandanten aus persönlichen Gründen nicht mehr zu Wahl. Zum neuen Abteilungskommandanten wählten die Mitglieder Mario Bayer, Stellvertretender Abteilungskommandant bleibt Adrian Bayer. Felix Geiger übernimmt das Amt des Jugendgruppenleiters, Lukas Bandel wurde zu seinem Stellvertreter gewählt. Im Abteilungsausschuss engagieren sich Armin Bayer, Alexander Schiefermeyer, Elmar Schmieg, Gebhard Stang und Laura Stang. Feuerwehrausschussmitglied wird Elmar Schmieg.

Matthias Beil, Stellvertretender Stadtkommandant, Mario Bayer, neuer Abteilungskommandant und Ortsvorsteher Alexander Schiefermeyer dankten dem scheidenden Abteilungskommandanten Elmar Schmieg für seinen langjährigen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Zunächst engagierte sich Schmieg 25 Jahre lang in der Funktion des Stellvertreters, seit 2018 als Abteilungskommandant. Mit dem Wunsch auf seine weitere Unterstützung und verbunden mit der Würdigung seiner Verdienste überreichte ihm Mario Bayer ein Dankeschön der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Kützbrunn und Alexander Schiefermeyer ein Präsent der Stadt Grünsfeld.

Mathias Beil dankte den scheidenden wie auch gewähltenPersonen und ging in seinen Grußworten auch auf die anstehenden Herausforderungen ein. So stehen in den nächsten Monaten Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, wie auch Umrüstungen aller Fahrzeuge und Sirenen im Stadtgebiet auf der Agenda. ffwk