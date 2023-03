Die gute Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Grünsfeld. Die Musikkapelle Grünsfeld traf sich zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der Kapelle. Im Mittelpunkt standen Rechenschaftsberichte und Ehrungen.-

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Elke Krappel folgte das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins und an alle verstorbenen Angehörigen der Mitglieder. Laura Ködel las in ihrer Funktion als Schriftführerin den Jahresbericht vor. Nachdem durch die Corona-Pandemie eher weniger los war, machte sich an der Anzahl der Auftritte und Veranstaltungen bemerkbar, dass der Verein wieder durchgestartet ist. Den musikalischen Höhepunkt des vergangenen Jahres stellte die Serenade am Schloss dar.

Yannick Zipf berichtete von den Auftritten der Jugendkapelle, welche unter anderem bei Stadtbrunnenfest und Serenade ihr Können präsentierte.

Wolfgang Segeritz schilderte die finanziellen Angelegenheiten des Vereins in seinem Kassenbericht. Durch die Kassenprüfer Ute Bieger und Thomas Englert wurde ihm eine einwandfreie Kassenführung bestätigt, so dass die Entlastung des gesamten Vorstands einstimmig beschlossen wurde.

Daniela Stoy blickte aus der Sicht der Dirigentin der Jugendkapelle auf das vergangene Jahr zurück. Auch die Jugendkapelle ist wieder voll durchgestartet. Seit dem JugendMusikProjekt konnten weitere Musikerinnen und Musiker aus dem Instrumentalunterricht in die Jugendkapelle integriert werden, weshalb die Gruppe aktuell aus insgesamt 19 Mitgliedern besteht.

Jugendleiterin Kerstin Pürzl berichtete, dass in diesem Jahr viele Leistungsabzeichen anstünden, sowohl in der Leistungsstufe „Junior“ als auch in Bronze und Silber. Fünf Talente haben im letzten Jahr den Schritt ins Stammorchester gemacht und sind aktuell in beiden Formationen aktiv. Außerdem bietet der Verein aktuell drei Gruppen in der musikalischen Früherziehung, eine Blockflötengruppe sowie Instrumentalunterricht an verschiedenen Instrumenten an.

Dirigent Thomas Mohr betonte den guten Start aus der ruhigeren Phase mit vielen großartigen Auftritten. Weiter bedankte er sich bei Steffen Beetz und dem Vorstand für die Unterstützung und bei der gesamten Kapelle für die gute Zusammenarbeit. Musikalische Vielfalt und Anspruch sowie ein guter Zusammenhalt zeichneten nach Ansicht des Dirigenten den Verein aus, daher freue er sich auf kommende Auftritte und Ereignisse.

Vorsitzende Elke Krappel bedankte sich beim Vorstand, besonders bei ihren Stellvertretern Jürgen Hofmann und Marc Kuhn für die stets gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Auch sie ist glücklich darüber, dass sich die Jugendlichen der Jugendkapelle so gut im Stammorchester integriert haben. Daher freue sie sich bereits auf die Festlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, welche vom 19. bis 22. Juli 2024 stattfinden werden.

Bürgermeister Joachim Markert bedankte sich bei allen Mitgliedern für das Engagement im Verein, welcher eine große Bereicherung für die Stadt darstellt. Sowohl kirchliche Auftritte als auch Veranstaltungen, wie das bald stattfindende Stadtbrunnenfest und die Serenade, werden stets gerne besucht. Besonders hob er die Jugendarbeit des Vereins hervor, in dem die Zusammenarbeit von Jung und Alt hervorragend umgesetzt würde.

Es folgten Ehrungen. Simon Haas wurde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet, ebenso wie Marc Kuhn, der als zweiter Vorsitzender auch im Vorstand aktiv ist.

Auf 30 Jahre aktive Mitgliedschaft kann Karl Fuchs zurückblicken, welcher neben der musikalischen Tätigkeit aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken ist.

Auch Thomas Mohr wurde für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Ursprünglich am Schlagzeug hat er vor einem Jahr das Amt des Dirigenten übernommen und ist somit nicht nur für die musikalische Leitung verantwortlich, sondern auch als Ideengeber und Organisator eine wichtige Stütze für den Verein. Sandra Reinhart erhielt die Ehrung für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft. Auch sie zeichnet sich durch ihr großes Engagement für den Verein aus, nicht nur in musikalischer Hinsicht.

Dann überreichte Jürgen Hofmann die Auszeichnungen für die fleißigsten Probenbesucher. Bei den 39 Proben, die seit der letzten Jahreshauptversammlung stattfanden, haben Michaela Weis, Karl Fuchs, Marc Kuhn, Elke Krappel und Wolfgang Segeritz nur höchstens dreimal gefehlt.