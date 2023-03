Weihnachtskonzert war der Höhepunkt

Höpfingen. Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Höpfingen zum Geschäftsjahr 2022 im Gasthaus „Ochsen“. Zuvor gestaltete die Trachtenkapelle den Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen Mitglieder des Musikvereins musikalisch.

Stefan Gerig aus dem Vorstandsteam eröffnete mit dem Bericht des Vorstandsteams die Versammlung. Er skizzierte die verschiedenen Aktivitäten des Vorstandteams und des Vereinsjahrs, unter anderem die Höhepunkte, das Jubiliäumsmusikfest im Sommer und das neu gestaltete Weihnachtskonzert.

Ehrungen beim Musikverein Höpfingen Zehnjährige aktive Mitgliedschaft: Mario Berberich, Svenja Böhrer, Sarah Dörr, Felix Eiermann, Anna-Lena Farrenkopf, Annika Janson, Felix Kaiser, Nina Kaiser, Nico Knapp-Holldorf, Clara Seyfried, Marisa Schell, Jana Todtenhaupt, Mara Weinlein. 20-jährige aktive Mitgliedschaft: Angela Bechtold, Saskia Berberich, Torsten Kaiser, Sina Kuhn, Kerstin Schmitt, Mona Streckert. 25-jährige aktive Mitgliedschaft: Jasmin Baumann, Corina Hauk, Sandra Hollerbach. 50-jährige aktive Mitgliedschaft: Albert Brzostowsky, Thomas Farrenkopf, Markus Janson, Horst Kuhn, Jürgen Schell, Elmar Schmitt, Thomas Steinbach. Diese sieben aktiven Musiker der Trachtenkapelle haben 1973 unter der Leitung von Hans Gehrlein in der neu gegründeten Jugendkapelle ihre erste Probe absolviert. 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Lena Ackermann- Edelmann. 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Hedwig Popp, Elfriede Schmitt, Martha Schmitt.

Der Bericht des Dirigenten der Trachtenkapelle schloss sich diesem an. Holger Dörr berichtete von 69 Terminen der Kapelle, die Proben inkludiert. Die Kapelle gestaltete im Sommer darauf verschiedene Auftritte. Die Gestaltung des Jubiläums der Stadt Nordkirchen mit dem Höhepunkt, dem Zapfenstreich sowie das eigene Musikfest mit der Gestaltung der Messe und dem Mega- Musiker-Marsch fanden in seinem Bericht besondere Erwähnung.

Der musikalische Höhepunkt war wiederum das traditionelle Weihnachtskonzert, welches erstmals in der Sporthalle Höpfingen stattfand. Die Entscheidung für den Umzug in die Sporthalle bedeutete eine Änderung des Veranstaltungskonzeptes. Der Restart nach einer zweijährigen Zwangspause sei der richtige Zeitpunkt gewesen, die neue Gestaltungsform in der Sporthalle umzusetzen. Die überaus positive Resonanz der Gäste habe gezeigt, dass dieser sich gelohnt habe.

Ende 2022 zähle die Trachtenkapelle 60 aktive Musiker. Das Ziel Holger Dörrs ist es die Balance in der Kapelle auszugleichen, das Niveau und den Leistungsstand zu halten oder gar zu steigern und die verschiedenen Sparten zu erhalten.

Kerstin Schuh schloss als Dirigentin der Jugendkapelle, mit ihrem Bericht an. Die 20 Personen starke Jugendkapelle hielt 2022 35 Proben ab und präsentierte bei acht Auftritten ihr Können. Die Dirigentin zeigte einen kleinen Jahresrückblick anhand einer Bilderpräsentation. Sie berichtete vom Ausflug der Jugend nach Neckarzimmern mit tollen Erlebnissen. Hier stand die Stärkung der Gemeinschaft im Vordergrund.

Für das Team Jugendarbeit zeigte Jasmin Baumann eine Präsentation über die verschiedenen Schwerpunkte der Jugendarbeit. Durch die große Resonanz in der Jugendarbeit bei den Kindern wurden diese in Soundkids und Musikkids unterteilt. 37 Soundkids bekommen durch Anna und Sophia Kuhn in drei Gruppen den Spaß an der Musik nähergebracht. Bei der nächsten Stufe, den Musikkids zeigen Jasmin Baumann und Kerstin Schuh 18 Kindern die Instrumente mit einem ersten Ausprobieren derer. Natürlich gehört auch die Instrumentenausbildung in Kooperation mit der Musikschule Hardheim dazu, und die Jungmusiker Leistungsabzeichen, welche durch Jasmin Baumann betreut werden. Die Berichte der Schriftführerin Christine Farrenkopf über die Geschehnisse in den Vorstandssitzungen sowie der Kassenbericht von Saskia Berberich schlossen sich an. Timo Häfner als Kassenprüfer bescheinigte eine überaus ordentlich und strukturierte Kassenführung. Bürgermeister Stellvertreter Häfner die Entlastung des Vorstands vor und dankte im Namen der Gemeinde für die Aktivitäten des Musikvereins. Er bescheinigte ebenso, dass das geänderte Konzept des Weihnachtskonzertes in der Sporthalle aus seiner Sicht ein voller Erfolg war.

Das Vorstandsteam Stefan Häfner und Gerig gingen zum Ehrungsmarathon über. Es galt 32 Ehrungen zu vollziehen (siehe Infobox).

Bei den Wahlen wurden Stefan Häfner als Mitglied des Vorstandsteams sowie Saskia Berberich als Kassiererin, sowie die Beisitzerin Anna Kuhn in ihren Ämtern bestätigt. Pfarrer Christian Wolf bedankte sich bei der Kapelle für die Mitwirkung bei den kirchlichen Ereignissen. Die musikalische Gestaltung der Messe für die Lebenden und Verstorbenen des Musikvereins sei für ihn und Gottesdienstteilnehmer eine musikalische und spirituelle Bereicherung.