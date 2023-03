Probenbesuch der „Großen“ lässt zu wünschen übrig

Wachbach. Neuwahlen, Ehrenmitgliedschaft und Verleihung des Ehrenbriefs: Bei der Generalversammlung der Musikkapelle Wachbach stand einiges auf der Agenda.

Vorsitzender Thomas Haas freute sich, dass auch Ehrenvorsitzender Bernd Mühleck und Ehrenmitglied Manfred Ziegler gekommen waren.

Er bedaure, dass die Proben nicht mehr so gut besucht waren und hoffe hier auf einen Aufschwung, sagte Haas zu Beginn. Es sei schade, dass nach der Zwangspause durch Corona einige Musiker nicht mehr in die Kapelle zurückgekommen seien. Für eine leichtere Organisation bat er auch um konsequente und zeitnahe Rückmeldung der Musiker über die Konzertmeister-App, in der alle anstehenden Auftritte aufgelistet sind.

Viele Helfer habe es gebraucht, um nach zwei Jahren Pause wieder ein Maifest abhalten zu können. Für das Fest bekam man Lob von allen Seiten.

Ortsvorsteher Hermann Dehner sagte die Kapelle bringe sich aktiv in das Dorfgeschehen ein, sei es bei kirchlichen Anlässen oder anderen Aktivitäten. Ihm gefalle der „bunte Haufen“ der Kapelle, bei dem von Jung bis Alt alle an einem Strang ziehen.

Es folgten die Berichte der Dirigenten, wobei Thomas Haas den Bericht der Jugendkapelle übernahm, da Hubert Holzner verhindert war. Für Haas ist die Jugendkapelle ein kleiner, aber feiner Haufen, der aktuell mit 16 Jugendlichen aber eine stattliche Zahl an den Tag legt. Das sei natürlich auch ein Verdienst von Holzner, der ein gutes Verbindungsglied zwischen Musikschule und Kapelle sei. Die Proben seien durchweg gut besucht und auch das Niveau sei sehr ordentlich. Neben konsequenter Probenarbeit standen auch gesellige Aktivitäten wie der Besuch im Klettergarten oder das Mitwirken am Wachbacher Weihnachtsmarkt auf dem Programm.

Werner Gebert, Dirigent der „großen“ Kapelle, blickte zu Beginn auch auf die Jugendkapelle. Dass dort zum Teil mehr Musiker in der Probe sitzen als bei den Großen, sei zum einen erschreckend, zum anderen aber auch ein schöner Blick in die Zukunft. Gebert lobte alle, die sich so toll um das Jugendorchester kümmerten. Allen voran Simone Haas, die die treibende Kraft für alle außermusikalischen Aktivitäten sei.

Schade sei es um alle, die nicht mehr in die Proben der „großen“ Kapelle kommen, so Gebert weiter. Er hoffe hier in Zukunft auf Nachfolger aus der Jugend. Gebert lobte die Musikern für die Faschingsauftritte in Bad Mergentheim, die sehr routiniert und reibungslos abgelaufen seien. Schriftführer Dominik Mühleck berichtete von 31 Auftritten im letzten Jahr und von geselligen Aktivitäten.

Kassier Hubert Gerner konnte einen erfreulichen Kassenstand vorweisen. Nach 41 Jahren schied er aus dem Amt. In dieser Zeit habe er bei 36 Maifesten mitgewirkt. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm wieder eine hervorragende Arbeit. Um seinen Einsatz zu würdigen, wurde Gerner im weiteren Verlauf der Sitzung vom Kreisverbandsvorsitzenden Martin Dasing für 40 Jahre Mitgliedschaft im Vereinsvorstand geehrt.

Mit tiefem Respekt, Dank und Anerkennung übergebe er Gerner den Ehrenbrief sowie die Förderermedaille in Gold mit Diamant, sagte Dasing. Mit Rückblick auf das Jahr 1982, in dem Gerner im Alter von 25 Jahren zum Kassier gewählt wurde, zeigte Haas mit Ereignissen in diesem Jahr sowie mit Geschehnissen in der Zwischenzeit auf, welch lange Zeit doch 40 Jahre sind. „Aber irgendwann ist auch mal Schluss“ zitierte Haas Gerner und verlieh ihm für sein außerordentliches Engagement die Ehrenmitgliedschaft.

Im Anschluss wurde der Vorstand neu gewählt. Bis auf den Kassier wurden alle bisherigen Ämter bestätigt. Das Kassenamt übernimmt nun Martina Brunner, die bisher bereits als Beisitzerin und Notenwartin im Vorstand war.

Victoria Haas und Lea Rothenfels sind neue Beisitzerinnen, Stefanie Freymüller ist aus diesem Amt ausgeschieden.