Daniel Freitag zum neuen Jugendwart gewählt

Zimmern. Die Neuwahl der Abteilungsleitung sowie Beförderungen kennzeichneten die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Zimmern.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten Marco Pacius folgte das Totengedenken.

Bei der Zimmerner Feuerwehr hat sich seit der letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2020 einiges getan, führte der Abteilungskommandant aus. Dieses belegen unter anderem acht anstehende Beförderungen. Mit derzeit insgesamt 28 Aktiven sei man gut aufgestellt, so Pacius. Monatlich trifft man sich, um die Handgriffe in der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung zu üben.

Der scheidende Jugendwart Ralf Hofmann berichtete über die Aktivitäten des örtlichen Nachwuchses mit derzeit fünf Jugendlichen. In Zeiten von Corona habe man mittels Onlineunterricht versucht, die Jugendlichen bei der Stange zu halten. Seit letztem Jahr wurde wieder präsent geübt. Zudem war man zu Besuch bei den Feuerwehren in Bad Mergentheim und in Tauberbischofsheim. Für das laufende Jahr sind 20 Übungstermine sowie ein Ausflug vorgesehen.

Kassier Konrad Kuhn legte im Anschluss Rechenschaft über die finanzielle Situation der Abteilung ab. Horst Vollrath, der zusammen mit Klaus Lurz die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine korrekt geführte Kasse.

Die Feuerwehr bekam Zuwachs. Stadtkommandant Philipp Schenk verpflichtete Sarah Vollrath und Michael Neumeier per Handschlag für die aktive Wehr. Sodann wurden vom Stadtkommandanten folgende Beförderungen ausgesprochen: Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Sophia Klug, zum Oberfeuerwehrmann wurden Maximilian Freitag, Norwin Klug und Lars Wundling befördert. Florian Richter ist künftig Hauptfeuerwehrmann. Zu Oberlöschmeistern wurden Ralf Hofmann, Marco Pacius und Julian Schenek befördert.

Unter Leitung von Ortsvorsteher Philipp Freitag wurde die neue Führungsmannschaft einstimmig gewählt und setzt sich um Abteilungskommandant Marco Pacius wie folgt zusammen: Julian Schenek steht weiterhin als stellvertretender Abteilungskommandant zur Verfügung. Ebenso wurden Kassierer Konrad Kuhn und Schriftführer Harald Englert in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Jugendwart der Abteilung ist Daniel Freitag. Ihm zur Seite stehen die neuen stellvertretenden Jugendwarte Alexander Richter und Justus Wagner. Die bisherigen Kassenprüfer Klaus Lurz und Horst Vollrath wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Bewährter Gerätewart bleibt weiterhin Karsten Lotter.

Zum Mitglied des Ausschusses der Gesamtfeuerwehr Grünsfeld beziehungsweise Beisitzer für den Gesamtfeuerwehrausschuss wurde Julian Schenek gewählt.

Dem Abteilungsausschuss gehören kraft Gesetz Abteilungskommandant Marco Pacius, stellvertretender Abteilungskommandant Julian Schenek, Kassierer Konrad Kuhn, Jugendwart Daniel Freitag und Schriftführer Harald Englert an. Weitere gewählte Mitglieder des Abteilungsausschusses sind Elmar Bayer, Jessica Heer, Ralf Hofmann, Christian Kuhn und Florian Richter.

Verabschiedet wurden Jugendwart Ralf Hofmann sowie die bisherigen stellvertretenden Jugendwarte Marcel Bayer und Sophia Klug. Abteilungskommandant Pacius richtete anerkennende Worte für deren Einsatz für die Nachwuchsarbeit und überreichte jeweils ein Präsent.

Bürgermeister Joachim Markert dankte in seinem Grußwort der Abteilung für die geleistete Arbeit im Namen der Stadt. „Die Abteilung Zimmern ist auf dem richtigen Weg und wird als Organisation der Stadt Grünsfeld von dieser mit den zur Aufgabenbewältigung erforderlichen materiellen Gerätschaften ausgestattet“, sprach sich Bürgermeister Joachim Markert für den Fortbestand der Ortsfeuerwehren aus.

Auch Ortsvorsteher Philipp Freitag wertschätzte die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. Dieses habe sich in den vielfältigen Aufgaben während des Jahres gezeigt.

Stadtkommandant Philipp Schenk warb für eine stete Weiterbildung der Floriansjünger.

Mit Dankesworten des Abteilungskommandant Marco Pacius klang die Jahreshauptversammlung der Zimmerner Floriansjünger mit einem aus. hae