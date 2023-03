Abteilungswehr ist in Zimmern ein Aktivposten

Zimmern. Über eine ganz hervorragende Resonanz auf die Einladung zur Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus freute sich Abteilungskommandant Siegfried Barth und begrüßte neben den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden auch Bürgermeister Thomas Ludwig, Gesamtkommandant Roland Bangert, Ehrenkommandant Wolfgang Grimm sowie die Ehrenmitglieder Josef Bischoff und Alois Fischer.

Nachdem Schriftführerin Yvonne Barth das Protokoll der letzten Hauptversammlung vorgelesen hatte, erinnerte der Abteilungskommandant an die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Demnach hatte man sich zu vier Ausschuss- und zwei Gesamtausschuss-Sitzungen getroffen und zwölf Einsätze zu bewältigen, die sich in je einen Kleinbrand, Mittelbrand, technische. Hilfeleistung/Menschenrettung, Einsatz nach Sturm, Einsatz Brandmeldeanlage und sieben sonstige Einsätze aufteilten.

Wie Siegfried Barth informierte, ist eine gemeinsame Übung mit Seckach und Großeicholzheim geplant. Ein großes Anliegen sei ihm, eine Löschwasserversorgung vom neu installierten Löschwasserbehälter zum Hof von Josef Ackermann zu verlegen, denn im Ernstfall sollte die Feuerwehr gerüstet sein in Mannschaftsstärke und bei den benötigten Einsatzmitteln.

„Natürlich können wir diese gemeinsame Übung nur abhalten, wenn genügend Kameraden teilnehmen.“ Aus diesem Grund müsse noch geklärt werden, ob der geplante Termin in den Abteilungen bekannt gemacht oder die Übung ohne Vorankündigung ausgelöst wird. Überaus erfreut zeigte sich der Abteilungskommandant über den guten Besuch der Dienstabende und hoffte diesbezüglich auf weiteren Aufwärtstrend.

Die Abteilung wird aktuell von 29 Aktiven, neun Mitgliedern in der Jugend- und zwölf in der Altersabteilung getragen. Man ist stolz auf ausgebildeten Atemschutzgeräteträger, davon zehn untersuchte und neun Kameraden, die die Atemschutzübungsanlage in Walldürn besucht haben, weiter auf 29 ausgebildete Sprechfunker, 14 Maschinisten für Löschfahrzeuge, acht Fahrer mit der Fahrerlaubnis CE und sechs Gruppenführer. Beim Atemschutzgeräteträgerlehrgang waren Pius Ackermann, Hannes Barth und Felix Kolb, den Gruppenführerlehrgang absolvierte Gerry Zeller. Barth erinnerte weiter an den würdigen Ehrungstag in Großeicholzheim, das erfolgreiche Straßenfest in Zimmern, das lang herbeigesehnte und entsprechend gut besuchte Kerwefest im November, die Bewirtung am Martinsumzug und die schöne Weihnachtsfeier.

Es wurde ein Tragekorb mit D-Schläuchen Hohlstrahlrohr und einem Verteiler sowie diverse Dienstkleidungen angeschafft. „Ich bin stolz auf diese so gut ausgebildete, motivierte und zuverlässige Mannschaft.“ Mit diesem dicken Lob an alle Kameraden für die Ausbildungs- und Einsatzbereitschaft ging der Abteilungskommandant zum Ausblick der geplanten Lehrgänge in diesem Jahr über, betreffend Carsten Philipp (Gruppenführer-Lehrgang) sowie Silas Barth und Tom Geppert (Grundlehrgang TM2).

Ebenfalls geplant seien der Familienwandertag, Kerwe-Essen und Weihnachtsfeier. Im folgenden Bericht von Jugendwart Matthias Grimm erfuhr man, dass die Jugendwehr aktuell aus sieben Jungen und zwei Mädchen besteht und im Berichtsjahr in 21 Übungsabenden, genauer 26 Stunden feuerwehrtechnisch und 16 Stunden allgemein, unterrichtet wurden.

Man hatte am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Auerbach teilgenommen und dort den 5. Platz erzielt, sich am Ferienprogramm in Seckach beteiligt, den Martinsumzug abgesichert, an der Kerwe mitgeholfen und mit der AWN 2 Schrottsammlungen durchgeführt. Matthias Grimm und seine Stellvertreter hatten an zwei Jugendwartsitzungen und einer Delegiertenversammlung teilgenommen und mit Rafael Götz stellt man seit den letzten Wahlen einen der drei Kreisjugendsprecher.

Zu dem positiven Kassenbericht von Carsten Philipp hatten die Kassenprüfer Jochen Kolb und Hannes Barth keinerlei Beanstandungen zu vermelden, worauf die von Bürgermeister Thomas Ludwig beantragte Entlastung – auch als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit – ebenso einstimmig ausfiel wie die anschließenden Neuwahlen.

Zum Abteilungskommandanten wurde Siegfried Barth, zum stellvertretenden Abteilungskommandanten Karl-Heinz Adam und zu Kassenprüfern Hannes Barth und Jochen Kolb gewählt. Im folgenden Tagesordnungspunkt wurde mit elf Beförderungen die unglaubliche Ausbildungsbereitschaft der Abteilungswehr Zimmern besonders deutlich. Befördert wurden Gerry Zeller zum Löschmeister, Yvonne Barth zur Hauptfeuerwehrfrau und Sebastian Schleier, Tobias Weber, Tobias Kohler, Carsten Philipp, Matthias Grimm, Jochen Kolb, Michael Weber, Dominik Rupp und Mathias Hahn zu Hauptfeuerwehrmännern.

Diese Einsatzbereitschaft war auch Hauptthema der lobenden Worte von Bürgermeister Ludwig und Kommandant Bangert, die das besondere Engagement und die große kulturelle Bedeutung dieser Abteilungswehr für den Ortsteil Zimmern hervorhoben. L.M.