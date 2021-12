Impfstützpunkt in Bödigheim: Ziel sind rund 400 Impfungen täglich

Mit dem Impfstützpunkt in der Bödigheimer Sporthalle hat am Dienstag neben Fahrenbach das zweite „Impfzentrum light“ im Neckar-Odenwald-Kreis seinen Betrieb aufgenommen. „Wir starten mit zwei Teams und rund 200 Impfungen pro Tag“, informierte Landrat Dr. Achim Brötel bei einem Informationsgespräch vor Ort. Am Impfstützpunkt in Fahrenbach waren zuletzt neben dem Team des Landes, zwei Gruppen

