Corona: Impfstützpunkt in Bödigheim öffnet am Dienstag

Neckar-Odenwald-Kreis/Buchen. Der zweiten Impfstützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis in Bödigheim geht am 14. Dezember mit zunächst zwei Impfteams in den Betrieb. Ermöglicht wird dies durch weitere Impfteams, die der Landkreis aufgestellt hat. Zunächst wird eines der Teams der Neckar-Odenwald-Kliniken von Fahrenbach nach Bödigheim verlagert, so dass in Bödigheim ein Team der Neckar-Odenwald-Kliniken und eines des Landkreises rund 200 Impfungen am Tag durchführen können.

In Fahrenbach wird das verlagerte Team der Kliniken durch ein Team des Neckar-Odenwald-Kreises ersetzt, so dass dort weiterhin meist drei Teams tätig sind.

Informationen zu den Regionalen Impfstützpunkten Der regionale Impfstützpunkt in Fahrenbach hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In Bödigheim wird täglich von 9 bis 16 Uhr geimpft. Gemäß der Vorgaben der Stiko erfolgt eine Auffrischungsimpfung frühestens fünf Monate nach der Grundimmunisierung. Darauf ist bei der Terminbuchung unbedingt zu achten. Die nächsten Impftermine werden am Montag, 13. Dezember, um 10 Uhr freigeschalten. Sie sind online über die Internetseite des Landkreises (www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt) sowie telefonisch unter 06261/841111 buchbar. Für Bödigheim werden 400 Termine freigeschalten, für Fahrenbach 750. Die Verantwortlichen gehen von einer hohen Nachfrage aus. Zum Impftermin sollte ein Ausweisdokument, der Impfpass (soweit vorhanden) sowie eine elektronische Gesundheitskarte mitgebracht werden. Letztere ist zwar nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber den Registrierungsprozess. Im Regionalen Impfstützpunkt kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zum Einsatz. Aufgrund der derzeitigen Kontingentierung des Biontech-Impfstoffs erhalten alle Personen, die älter als 30 Jahre sind, ihre Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna.

Die Impfzeiten in Bödigheim liegen an sieben Tagen in der Woche in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr. Sobald die personellen Möglichkeiten bestehen, sollen in Bödigheim ebenfalls drei Teams impfen. Die Impfteams wurden dank großer Anstrengungen des Kreises und der Neckar-Odenwald-Kliniken in wenigen Tagen zusammengestellt. Dennoch kann es an einzelnen Tagen vorkommen, dass die Impfzentren aufgrund fehlenden ärztlichen und medizinischen Personals nicht unter Volllast fahren. Unterstützt werden die Teams des Neckar-Odenwald-Kreises durch die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen sowie durch die Firma Blackout aus Buchen.

Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist nur mit einem zuvor gebuchten Termin möglich. Freies Impfen ohne Termin findet nicht statt. Die Terminvergabe erfolgt über ein Onlinesystem sowie telefonisch.

Terminbuchung ab Montag

Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie die Telefonnummer 06261/841111 möglich. Termine sind am Montag, 13. Dezember zwischen 10 und 14 Uhr für folgende Impftage buchbar: 14. und 15. Dezember in Bödigheim und 16. und 17. Dezember in Fahrenbach. Für Bödigheim werden 400 Termine freigeschaltet, für Fahrenbach sind es 750.

Da in der Anfangsphase mit einer erheblichen Nachfrage zu rechnen ist, wird davon ausgegangen, dass die Termine schnell vergeben sein werden. Dafür wird schon im Vorfeld um Verständnis gebeten. Aus organisatorischen Gründen sollten die Impfberechtigten unmittelbar zur gebuchten Uhrzeit zum Impftermin erscheinen. Eine verfrühte Anreise ist nicht erforderlich.

Alle Impfwilligen werden vor der Terminbuchung gebeten, anhand der unter www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt veröffentlichten Informationen zu überprüfen, ob sie impfberechtigt sind.

Der Impfstützpunkt befindet sich in der Sporthalle in Buchen-Bödigheim (Hauptstr. 56). Die Anfahrt ist innerhalb der Ortsdurchfahrt ausgeschildert. Am Impfstützpunkt stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Anreise mit dem ÖPNV möglich

Ebenso besteht eine ÖPNV-Anbindung über die Buslinie 842 sowie die Madonnenlandbahn RB 84. Es wird empfohlen, sich zuvor über die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (www.vrn.de) zu informieren. Der Zugang zum Gebäude ist gut ersichtlich und barrierefrei erreichbar.

Zusätzlich zu den regionalen Impfstützpunkten wird weiterhin ein mobiles Impfteam für offenes Impfen direkt in den Städten und Gemeinden zur Verfügung stehen. Über diese Termine informieren die Kommunen separat. Mit den regionalen Impfstützpunkten werden die Haus- und Fachärzte bei deren Impfkampagne unterstützt.