Götzingen soll einen „Teo“ bekommen

Ein „Teo“ – wie es ihn bereits in einigen Gemeinden in Baden-Württemberg gibt – soll bald in Götzingen stehen. Die Gespräche mit der Firma „Tegut“ zur Errichtung eines solchen Kleinsupermarktes laufen. In diesem „Walk-in-Store“ kann man rund um die Uhr einkaufen.

