Buchen: Projekt mit dreifachem Nutzen abgeschlossen

Es schwang eine Menge Stolz mit in der Stimme von Roland Burger, als er am Montagmorgen an der Morre, zwischen „alla hopp!“-Anlage und Lohplatzareal sprach. Anlass war die „Projektübergabe der Morre-Umgestaltung“, die in nicht einmal zwei Jahren „Bauzeit“ realisiert wurde. „Hier haben wir Naturschutz und Naherholung optimal verbunden“, schwärmte Buchens Bürgermeister. Und nicht nur das: Das

...