Roland Burger will Bürgermeister von Buchen bleiben. Felix Pflüger und Peter Bühler wollen ihn als Rathauschef ablösen. Alle drei Kandidaten hatten am Montag die Gelegenheit, sich und ihre Ziele den Wahlberechtigten in der Stadthalle und online an den Bildschirmen vorzustellen.

