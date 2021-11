Buchen: Kein Schwindel bei diesen Rekordhöhen

Solch einen „großen“ Haushaltsplan wie am Montagabend hatte die Stadt Buche noch nie verabschiedet. Er umfasst ein Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro für die Jahre 2022/23 (wir berichteten). Trotz dieses Vorstoßes in noch nie dagewesene Höhen wurde keinem der Gemeinderäte „schwindelig“. Mit großer Einmütigkeit, so wie man das in Buchen in den vergangenen Jahren gewohnt war, stimmten die

...