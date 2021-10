Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl am 28. November - Herausforderer Felix Pflüger spricht im FN-Interview über seine Pläne, wenn er am 28. November gewählt würde Buchen: Darum will Felix Pflüger Stadtoberhaupt werden

Vor zweieinhalb Wochen hat der 27-jährige Felix Pflüger seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Buchen am 28. November eingereicht. Im FN-Interview spricht er nun über seine Ziele und Vorstellungen.