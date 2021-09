Bürgermeisterwahl in Buchen: Burger bisher einziger Anwärter

Buchen. Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Buchen beginnt an diesem Samstag. Die Wahl selbst findet am Sonntag, 28. November, statt. Bis zum Dienstag, 2. November, 18 Uhr, können nun die Bewerbungen bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.

Bereits Anfang Dezember des vorigen Jahres hat Amtsinhaber Roland Burger angekündigt, erneut kandidieren und damit in eine dritte Amtszeit gehen zu wollen. Damals sagte er: „Ich bin bereit, mich dieser herausfordernden Verantwortung auch in finanziell und allgemein wohl schwieriger werdenden Zeiten zu stellen“, sagte er und fügte an: „Es ist mein Ziel, unsere erfolgreiche Arbeit für die Stadt Buchen in guter Partnerschaft mit Ihnen allen fortzusetzen.“ Burger ist bisher der einzige Anwärter auf den Posten. Eine mögliche Stichwahl fände dann bereits am 12. Dezember statt. mf

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl im November in Buchen hat begonnen. © Fürst