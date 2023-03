Schroth bleibt Boxberger Kommandant

Boxberg. Das Jahr 2023 hatte wieder große Herausforderungen an die Gesamtfeuerwehr mit ihren zwölf Abteilungswehren gestellt, dies wurde im detaillierten Kommandantenbericht von Stadtkommandant Harry Schroth bei der Jahreshauptversammlung der Boxberger Gesamtwehr in der Umpfertalhalle deutlich. Doch nicht nur Abteilungsberichte, Beförderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung sondern auch die Neuwahl der Führungsmannschaft für die kommenden fünf Jahre.

Nach der Begrüßung durch Stadtkommandant Harry Schroth und dem stillen Gedenken für die verstorbenen Feuerwehrkameraden folgte der Kommandantenbericht. In den Ausführungen zeigte sich sehr deutlich, dass auch im Jahr 2022 die Stadtfeuerwehr nicht nur zu zahlreichen Einsätzen gerufen wurde, sondern auch personell, strukturell und organisatorisch sehr gefordert war, wobei der Nachwuchsgewinnung und Aus- und Fortbildung ein besonderes Augenmerk galt.

Erfreulich, so Stadtkommandant Harry Schroth, stellt sich die Personalstruktur und die Einsatzbereitschaft der Gesamtfeuerwehr dar. Derzeit zählt die Gesamtfeuerwehr insgesamt 530 Mitglieder wobei die Einsatzabteilung mit 337 aktiven Kameradinnen und Kameraden einen Zuwachs von drei Aktiven verzeichnen konnte. Erfreulich, dass trotz Corona kein Mitgliederschwund sondern durch eine aktive Jugend- und Ausbildungsarbeit ein Plus zu verzeichnen war.

40 Einsätze im Jahr 2022

Insgesamt musste man zu 40 Einsätzen ausrücken, ein leichter Rückgang zu 2021, als man 44 Mal gerufen wurde. Dabei handelte es sich um 22 Brandeinsätze sowie 18 technische Hilfeleistungen. Besonders hob er hervor, dass hierbei die technischen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen von eins auf neun – davon drei mit Todesfolge – angestiegen seien. Der Brandeinsatz im vergangenen Jahr in Bobstadt im Rahmen eines SEK-Einsatzes sei eine besondere Herausforderung, die über das normale Maß der Brandbekämpfung hinaus ging, gewesen, so Schroth. Besonders positiv habe sich hierbei die gute Zusammenarbeit und das kameradschaftliche Miteinander der Gesamtfeuerwehr gezeigt, ebenso wie die hohe Tagalarmbereitschaft die derzeit 60 Feuerwehrleute umfasst, das mobile WLAN, die Arbeit der Führungsgruppe sowie die dezentrale Führungsstruktur der Gesamtfeuerwehr.

Ein besonderer Schwerpunkt war der für die Stadt Boxberg erstellte Feuerwehrbedarfsplan, der eine Richtschnur für Feuerwehr, Stadtverwaltung und Gemeinderat für die künftige Ausrichtung der Stadtfeuerwehr Boxberg darstellt. Positive Aspekte dieses Bedarfsplanes waren die hohe Tagesalarmbereitschaft, die Nachwuchsgewinnung, Ausbildung und Personalstärke sowie die dezentrale Organisationsstruktur. Einen besonderen Dank sagte er Bürgermeisterin Heidrun Beck, der Verwaltung und dem Gemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung.

Stadtjugendwartin Laura Wegert berichtete über die Jugendarbeit in der Gesamtfeuerwehr. Insgesamt 67 Jugendliche aus allen Abteilungswehren umfassen derzeit die Gruppen in Boxberg, Unterschüpf und Schweigern. Besonders erfreulich seien die 14 Neuaufnahmen im Berichtsjahr bei der Jugendfeuerwehr. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung und den Übungsdiensten sei aber auch die Gemeinschafts- und Kameradschaftspflege sowie Aktivitäten der Jugendwehr bei Aktionen und Veranstaltungen nicht zu kurz gekommen.

Ehrenkommandant und Kommandant der Altersabteilung Dieter Weber konnte nach 2 Jahren Coronazwangspause wieder über Aktivitäten der Altersabteilung berichten. Lehr- und Informationsfahrten, ebenso wie Vorträge und Informationsveranstaltungen standen dabei auf dem Terminplan der Altersabteilung. Auch 2023, so Dieter Weber, werde die Altersabteilung aktiv sein.

Beförderungen und Ehrungen

Wie aktiv und intensiv die Aus- und Fortbildungsarbeit bei der Stadtfeuerwehr ist wurde beim Punkt Beförderungen deutlich. Timo Wissinger (Boxberg/Wölchingen), Daniel Gerhard (Epplingen) und Pascal Schulz (Schweigern) wurden nach erfolgreicher Gruppenführerausbildung zu Löschmeistern, Jürgen Riegler (Schwabhausen) zum Hauptlöschmeister sowie Jonas Hefner und Adrian Baumann (Unterschüpf) nach Absolvierung des Zugführerlehrganges zu Brandmeistern befördert.

Außerdem nahmen Tobias Britsch am Lehrgang Verbandsführer und Laura Wegert am Lehrgang Jugendwartin an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal teil.

Martin Sbergo (Lengenrieden), Michael Dörzbacher (Epplingen) und Holger Kaiser (Kupprichhausen) wurden für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem silberner Feuerwehrehrenzeichen, Werner Behringer (Lengenrieden), Werner Elesser (Uiffingen) und Peter Frey für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem goldenen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Eine ganz besondere Ehrung wurde Jürgen Ruck (Uiffingen), Holger Fischer (Oberschüpf) und Dieter Werner (Angeltürn) zu teil. Für ihre außerordentlichen Leistungen im Feuerwehrdienst überreichte ihnen der Vorsitzende der Kreisfeuerwehrverbandes Sebastian Quenzer die vom Landesverband Baden- Württemberg verliehene Ehrenmedaille mit Urkunde. In seiner Laudatio lobte er die hohe und außergewöhnliche Einsatzbereitschaft der Geehrten und den hierbei übernommenen Führungsaufgaben.

Etwas mehr Zeit in Anspruch nahmen die Wahlen, die von Bürgermeisterin Heidrun Beck durchgeführt wurde. Sie meinte, es sei beispielhaft was hier für die Gemeinschaft geleistet wird. Sie lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gesamtfeuerwehr und ihren Abteilungen. Seitens der Stadt werde man auch künftig fest an der Seite der Feuerwehr stehen, um gemeinsam die anstehenden Zukunftsaufgaben und die im Feuerwehrbedarfsplan festgelegten Ziele in Angriff zu nehmen und zu bewältigen.

Neuwahlen

Nach den Bestimmungen des Feuerwehrgesetzes war die Wahl des Stadtkommandanten und dessen Stellvertreters in geheimer Abstimmung durchzuführen. Mit überwältigender Mehrheit wurden für die kommenden fünf Jahre Harry Schroth als Stadtkommandant und Tobias Britsch als sein Stellvertreter wiedergewählt. Schriftführer Bernd Wegert scheidet nach zehnjähriger Amtszeit aus. Harry Schroth und Bürgermeisterin Heidrun Beck dankten Bernd Wegert für seine beispielhafte Arbeit und überreichten ihm ein Weinpräsent. Da für die Nachfolge mit Karin Schreiber und Marvin Frenzel zwei Bewerbungen für das Schriftführeramt vorlagen wurde die Abstimmung ebenfalls geheim durchgeführt. Hierbei wurde Karin Schreiber mehrheitlich zur neuen Schriftführerin gewählt. Da Laura Wegert bereit war das Amt als Jugendwartin wieder zu übernehmen und keine weiteren Bewerbungen vor lagen, erfolgte die Abstimmung offen. Einstimmig wurde Laura Wegert wiedergewählt. Bürgermeisterin Heidrun Beck dankte für die Bereitschaft in den kommenden fünf Jahren Führungsverantwortung zu übernehmen.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer lobte besonders die ausgezeichnete Jugend- und Ausbildungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit der Stadtfeuerwehr. Auch informierte er über Projekte, Lehrgänge und Aktivitäten der Kreisfeuerwehr. prewe