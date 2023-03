Lauda-Königshofen: „Nicht auf halber Strecke stehenbleiben“

Die Bürgerinitiative „Frankenbahn für alle“ wird an diesem Montagmittag in Stuttgart mehr als 5000 Unterschriften an Verkehrsminister Winfried Herrmann übergeben. Damit will sie die Forderung mit Nachdruck unterstreichen, dass der Stundentakt auf dem Abschnitt zwischen Osterburken und Lauda von einem Probe- in einen Dauerbetrieb überführt wird. Bei einem Treffen mit Landtagsvizepräsident Dr.

...