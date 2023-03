Frankenbahn: Unterschriften werden übergeben

Odenwald-Tauber. Die Bürgerinitiative „Frankenbahn für alle“ wird an diesem Montagmittag in Stuttgart mehr als 5000 Unterschriften an Verkehrsminister Winfried Herrmann übergeben. Damit will sie die Forderung mit Nachdruck unterstreichen, dass der Stundentakt auf dem Abschnitt zwischen Osterburken und Lauda von einem Probe- in einen Dauerbetrieb überführt wird. Bei einem Treffen mit Landtagsvizepräsident Dr. Wolfgang Reinhart sagte dieser der BI – Manfred Silberzahn, Roland Englert, Dr. Dieter Thomas, Dietmar Hofmann, Volker Weber und Herbert Sohns – seine vollste Unterstützung in deren Bestreben zu und versprach, Herrmann in einem Schreiben nochmals an das zu erinnern, was im Koalitionsvertrag zur Mobilitätswende steht.

