Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl in Werbach - Kandidat für die Bürgermeisterwahl stellte sich nach einem Rundgang durch den Ort den Fragen der Bürger Georg Wyrwoll auf Wahlkampftour in Brunntal

Georg Wyrwoll aus Frankfurt am Main tritt zur Wahl des Bürgermeisters in Werbach an. Am Mittwochnachmittag stattete er auf seiner Wahlkampftour durch die Gemeinde Werbach der Ortschaft Brunntal einen Besuch ab.