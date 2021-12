Freiwillige Feuerwehr - 23 Aktive der Abteilungen Boxberg und Ahorn beteiligen sich erfolgreich am Truppmannlehrgang FFW Boxberg und Ahorn sind gewappnet für anstehende Aufgaben

Gut gerüstet blicken die Freiwilligen Feuerwehren Boxberg und Ahorn in die Zukunft. Dies zeigte sich beim Appell zum Abschluss des zweiten Truppmannlehrganges am Feuerwehrgerätehaus in Schweigern.