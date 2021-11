Neues Fahrzeug für die Feuerwehrabteilung Königshofen

Königshofen. Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Königshofen hieß Abteilungskommandant Gerhard Göbel neben den Mitgliedern der aktiven Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Altersmannschaft auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun und den stellvertretenden Stadtkommandanten Marko Dittmann willkommen.

Nach dem Totengedenken ging Göbel auf die Tätigkeiten und Einsätze in den Jahren 2019 und 2020 ein. Hierbei sprach der Abteilungskommandant von einem Gesamtpersonal von 63 Personen, wovon 13 der Jugendfeuerwehr, 31 der aktiven Wehr und 19 der Ehrenmannschaft angehören. Weiter unterrichtete er über den Ausbildungsstand von vier Zugführern, acht Gruppenführern, 14 Atemschutzgeräteträgern, 25 Maschinisten, 31 Sprechfunkern und 26 Truppführern.

2019, vor Beginn der Pandemie absolvierten Julian Schweikert und Benjamin Sack ihre Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, David Ihrig die Ausbildung zum Maschinisten und Christoph Koch seine Ausbildung zum Gruppenführer. Außerdem wurde die Leistung von Albert Brand, Thomas Faulhaber, Oliver Schad und Gerhard Göbel gewürdigt, die das Deutsche Sportabzeichen ablegten. Neben Berichten über die Übungen, zu denen sich im Schnitt 14 Kameraden trafen, berichtete Göbel über 16 Einsätze 2019 und über 16 Einsätze 2020, bei denen sich die Schwerpunkte auf die technische Hilfeleistung und Kleinbrände, hauptsächlich tagsüber konzentrierte.

Dann berichtete er von zahlreichen Veranstaltungen 2019: Das Maibaumfest, ein Ausflug zur Flughafenfeuerwehr Frankfurt, Besuch von Jubiläumsfesten in Assamstadt, Werbach, Bütthard und Dienstadt, Feuerwehrball und Kameradschaftsabend. Außerdem nahm die Wehr an der Fronleichnamsprozession teil, brachte den Messeschmuck an der Hauptstraße an, beteiligte sich an der Königshöfer Messe, dem Patrozinium, der Ehrenwache am Soldatengrab beim Volkstrauertag und mit einem Stand beim Gooden im Lichtertglanz.

Ein weiterer Höhepunkt war das Eintreffen des neuen Einsatzfahrzeuges Gerätewagen Logistik, das einer Abordnung im Dezember 2020 beim Hersteller übergeben wurde. Daraufhin folgten zahlreiche Ein- und Unterweisungsübungen der Kameraden in kleinen Gruppen. Thomas Schunder, Sebastian Schweikert und Simon Ott legten den Feuerwehrführerschein ab, die Ausbildung übernehmen Heiko Müller und Wolfgang Fürst. Aktuell laufen finale Planungen für ein LF20-KatS (Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz), das das LF8/6 ersetzen soll.

Abschließend bedankte sich Gerhard Göbel bei Thomas Faulhaber für seinen Einsatz als sein Stellvertreter und Jugendgruppenleiter sowie beim Team der Jugendausbildung. Weiterhin gab es viel Lob für Thomas Schunder als zweiten Stellvertreter, Wolfgang Fürst als Gerätewart und zusammen mit Michael Müller als Atemschutzbeauftragten, sowie Matthias Merz für Pflegearbeiten rund ums Gerätehaus. Des weiteren dankte er Werner Münster als Leiter der Ehrenmannschaft für die vielen Aktionen, die noch vor der Pandemie für die Ehrenmannschaft stattfanden.

Zuletzt gab es einen großen Dank an den neuen Kommandanten Christian Schulz, seine Stellvertreter Marko Dittmann und Fabian Walter sowie Bürgermeister Dr. Lukas Braun für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Der Bericht des Kassenwartes durch Sebastian Schmitt zeigte eine einwandfreie Führung, welche durch die Kassenprüfer Thorsten Schäffner und Christoph Koch bestätigt wurde.

Werner Münster, Leiter der Ehrenmannschaft, berichtete vom Kameradschaftsabend 2019 und weiteren geplanten Veranstaltungen, welche aber pandemiebedingt abgesagt werden mussten.

Anschließend wurde Manuel Schweikert per Handschlag in die aktive Wehr übernommen. Bei den Beförderungen wurden Christoph Koch zum Löschmeister und Unterführer sowie Thomas Schunder zum Oberlöschmeister ernannt. Für 25 Jahre Dienst in der Wehr wurden Wolfgang Fürst, Matthias Merz und Thorsten Schäffner ausgezeichnet.

Dann standen die Neuwahlen an. Abteilungskommandant bleibt Gerhard Göbel, Stellvertreter sind Thomas Faulhaber und Thomas Schunder. Den Ausschuss bilden künftig: Sebastian Schmitt, Christoph Koch, Simon Ott und Sebastian Schweikert. Zum Kassenwart wurde Sebastian Schmitt, zum Schriftführer Sebastian Schweikert gewählt. Die Kassenprüfer werden durch Christoph Koch und Thorsten Schäffner gestellt.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun lobte die Abteilung für ihre Arbeit und stellte fest, dass die Abteilung sehr professionell aufgestellt ist. Er machte anhand der jüngsten Ereignisse um das Hochwasser sowohl im Bereich Ahrweiler, als auch in der eigenen Kommune darauf aufmerksam, „wie wichtig unsere Feuerwehr ist“. Von der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes erhoffe er sich dadurch neue Impulse für die künftige Verteilung von Rollen und Aufgaben in der Feuerwehr Lauda-Königshofen. Man müsse Synergien bilden, um Sicherheit sicherzustellen.

Stellvertretend für den Hauptkommandanten ging Marko Dittmann auf die Aufstellung der Abteilung ein, in der er ausdrücklich für die Fitness und Einsatztauglichkeit der Wehrleute warb. Außerdem bekräftigte er, dass die Jugend die Basis der zukünftigen aktiven Wehr ist, die in Königshofen eine sehr gute Grundlage darstellt.

Werner Münster regte an, eine Straße im Neubaugebiet nach dem Arzt und Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Königshofen, Dr. Karl Friedrich Vogt, zu benennen. Dieser Vorschlag wurde von Dr. Braun begrüßt.