Die Stuppacher Ortsvorsteherin Birgit Teufel sieht in der Verbindung mit Bad Mergentheim „aktuell keine Probleme“. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei problemlos.

Stuppach. Das ging sozusagen Schlag auf Schlag. Am 9. Februar 1972 wurde in der Schule in Stuppach um 19 Uhr die Eingliederungs-Vereinbarung zwischen Stuppach und Bad Mergentheim unterzeichnet.

Bei der

...