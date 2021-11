Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Probleme in Neunkirchen - Kritik an der Situation im Evangelischen Kindergarten / Viel Verständnis von Leitung, Träger und Stadt / Große Personalsorgen bleiben Berufstätigen Eltern in Bad Mergentheim fehlt die nötige Kinderbetreuung

Nicht jeder hat Oma oder Opa in Reichweite und so sind einige berufstätige Eltern auf eine verlässliche Ganztagesbetreuung ihrer Kinder angewiesen. Wenn diese dann nicht funktioniert, sind die Probleme schnell groß – so auch in Neunkirchen.