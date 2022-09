Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung in Weikersheim - BAGeno erzielt mit 124,7 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord. Funktionäre und Mitglieder beklagen fehlende Unterstützung aus Berlin: „Politiker sind fachlich überfordert“ Bad Mergentheimer BAGeno zieht gute Bilanz, kritisiert aber die Politik

In Zeiten schwieriger Rahmenbedingungen erzielt die BAGeno mit 124,7 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord. An sich zufriedene Funktionäre und Mitglieder zeigen sich aber enttäuscht in Richtung Politik, von der wenig Unterstützung käme.