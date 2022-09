Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptlese in den Weinbergen beginnt in Kürze - Gespräch mit Vertretern der WG Markelsheim und der WG Beckstein. Kostensteigerungen. „Solide Quantität und gute Qualität“ Taubertal: Klimawandel bereitet allen Weingärtnern große Sorgen

Die Hauptlese in den Weinbergen der Region wird in den nächsten Tagen beginnen – in Beckstein voraussichtlich am 12. September, „aber erst nach einer genauen Traubenprobe um den exakten Reifegrad zu ermitteln“.