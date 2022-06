Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hochfest Fronleichnam - Zug in Bad Mergentheim an Blumenaltären vorbei vom Kurpark in die Innenstadt Bad Mergentheim: „Wandelndes Gottesvolk“ mitten in der Welt präsent

Jesus ist in Brot und Wein leiblich Gegenwart – darauf hoffen und daran glauben katholische Christen. An Fronleichnam tragen sie diese Haltung auch in die Öffentlichkeit hinaus.