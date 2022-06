Linda Wirth beim Stadtfest

Bad Mergentheim. Melissa Etheridge gastiert am 29. Juni in Stuttgart (Freilichtbühne Killesberg), als Support Act ist Linda Wirth zu hören. Zuvor – am Samstag, 25. Juni – ist Linda Wirth im Rahmen des Bad Mergentheimer Stadtfestes von 16 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz der Kurstadt zu erleben. „Es freut mich ganz besonders, mal wieder in der Heimat zu spielen“, meint die Singer/Songwriterin, die nach elf Jahren in Stuttgart nun wieder in Bad Mergentheim lebt. Aktuell arbeitet Linda Wirth an ihrem neuen Studioalbum, das voraussichtlich Anfang 2023 erscheint.

